Teenetemärgi pälvinud Mikk Granström: viimased 25 aastat olen elanud filmifestivalile

President Alar Karis tunnustas tänavu Valgetähe V klassi teenetemärgiga ka PÖFF-i tegevjuhti ja aastaid Justfilmi vedanud Mikk Granströmi. ERR-ile antud intervjuus ütles ta, et noortele tuleb rääkida õigetest asjadest ja nendega peab olema aus.

Mikk Granström oli teenetemärgi uudise peale väga üllatunud. "President annab mulle? Mille eest?" küsis ta naerdes. "Päriselt ei osanud seda oodata, täiesti null... Oi, see on nii lahe uudis."

Selgituse peale, et tunnustus tuli filmikultuuri edendamise eest, oli Granström aga väga liigutatud. "Siis on mul ekstra hea meel, sest viimased 25 aastat olen ma elanud filmifestivalile ja elanud filmifestivaliga, mu soov on olnud, et noored läheksid kinno, vaataksid maailmakino ja teeksid ka ise filme," rõhutas ta ja lisas, et noortele tuleb rääkida õigetest asjadest ja nendega peab olema aus.

"Kui mõelda tagasi kõigile neile Justfilmi aegadele ja filmidele, mida näidanud oleme, siis meie eesmärk on olnud noori kõnetada," kinnitas ta ja tõi välja Tõnis Pilli filmi "Fränk". "Öeldakse, et oleme kaotanud ühe põlvkonna Netflixile, aga kui sa teed ägeda asja, siis on noored kinos, sama asja näeb tegelikult Justfilmi puhul ka."

Aastaid laste- ja noortefilmide festivali Justfilm juhtinud Granström andis tänavu aga teatepulga edasi, edaspidi juhib festivali 21-aastane Jan Joonas Pevkur. "Ma olen alati tahtnud, et Justfilm oleks noortelt noortele festival, mul on nüüd õnnestunud leida sinna äge noorte kamp ja see otsus tuli ära teha, et festivalile sammal peale ei kasvaks," selgitas ta ja rõhutas, et tema viis selle festivali mingile tasemele, nüüd on teiste kord.

Edaspidi jätkab Granström aga tööd PÖFF-i tegevjuhina. "PÖFF on väga suur festival ja see administratiivjuhi töö võtab väga palju aega ja energiat ning kuna festival on nii suureks kasvanud, siis kaht rolli lihtsalt ei jõua enam täita."

Justfilmile ja laiemalt noortele ta lõplikult selga ei keera. "Tegelen ikkagi edasi filmiharidusega, mis on samuti mu südamevaldkond, meil on seal loodud ka filmivõrgustik, nüüd lihtsalt seda organiseerimise poolt teevad noored," mainis ta

Tema sõnul erineb Justfilm enamikest Euroopa samalaadsetest festivalidest. "Kui ma sinna tulin, siis sain teha programmi täiesti oma käe järgi, mul oli võimalus teha just nii punki programmi kui ise tahtsin, nüüd lapsevanemaga aga hakkasin mõtlema, et äkki ma enam pole nii punk, sest mingite teemade puhul tekkis mul küsimus, et kas ma seda ikka tahaksin näidata või äkki seda ikka pole vaja," sõnas ta ja tõdes, et Justfilmi vaimsust võiks võrrelda ka Raadio 2 sloganiga "värske ja vaba".