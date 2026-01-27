"Üks võitlus teie järel" kogus 14 Briti filmiauhindade nominatsiooni

X!

27. jaanuaril selgusid Briti filmiauhindade ehk BAFTA-de nominendid. Enim nominatsioone kogusid Paul Thomas Andersoni "Üks võitlus teie järel" ("One Battle After Another") ja Ryan Coogleri "Patused" ("Sinners").

Paul Thomas Andersoni märul "One Battle After Another" pälvis kokku 14 nominatsiooni, jäädes vaid kahe võrra alla BAFTA rekordile, mille on seni püstitanud "Gandhi". Ryan Coogleri õudusfilm "Sinners" kogus 13 nominatsiooni.

Neile järgnevad "Hamnet" ja "Marty Supreme", mis said mõlemad 11 nominatsiooni

BAFTA filmiauhinnad antakse üle 22. veebruaril Londoni Royal Festival Hallis, õhtut juhib Alan Cumming.

Parim film

  • "Hamnet"
  • "Marty Supreme"
  • "One Battle After Another"
  • "Sentimental Value"
  • "Sinners"

Parim Briti film

  • "28 Years Later"
  • "The Ballad of Wallis Island"
  • "Bridget Jones: Mad About the Boy"
  • "Die My Love"
  • "H Is for Hawk"
  • "Hamnet"
  • "I Swear"
  • "Mr Burton"
  • "Pillion"
  • "Steve"

Parim debüüt Briti stsenaristilt, lavastajalt või produtsendilt

  • "The Ceremony" – Jack King (lavastaja, stsenarist), Hollie Bryan (produtsent), Lucy Meer (produtsent)
  • "My Father's Shadow" – Akinola Davies Jr (lavastaja), Wale Davies (stsenarist)
  • "Pillion" – Harry Lighton (lavastaja, stsenarist)
  • "A Want in Her" – Myrid Carten (lavastaja)
  • "Wasteman" – Cal McMau (lavastaja), Hunter Andrews (stsenarist), Eoin Doran (stsenarist)

Parim võõrkeelne film

  • "It Was Just an Accident"
  • "The Secret Agent"
  • "Sentimental Value"
  • "Sirāt"
  • "The Voice of Hind Rajab"

Parim dokumentaalfilm

  • "2000 Meters to Andriivka"
  • "Apocalypse in the Tropics"
  • "Cover-Up"
  • "Mr Nobody Against Putin"
  • "The Perfect Neighbor"

Parim animafilm

  • "Elio"
  • "Little Amélie"
  • "Zootropolis 2"

Parim laste- ja koguperefilm

  • "Arco"
  • "Boong"
  • "Lilo & Stitch"
  • "Zootropolis 2"

Parim lavastaja

  • "Bugonia" – Yorgos Lanthimos
  • "Hamnet" – Chloé Zhao
  • "Marty Supreme" – Josh Safdie
  • "One Battle After Another" – Paul Thomas Anderson
  • "Sentimental Value" – Joachim Trier
  • "Sinners" – Ryan Coogler

Parim originaalstsenaarium

  • "I Swear" – Kirk Jones
  • "Marty Supreme" – Ronald Bronstein, Josh Safdie
  • "The Secret Agent" – Kleber Mendonça Filho
  • "Sentimental Value" – Eskil Vogt, Joachim Trier
  • "Sinners" – Ryan Coogler

Parim adapteeritud stsenaarium

  • "The Ballad of Wallis Island" – Tom Basden, Tim Key
  • "Bugonia" – Will Tracy
  • "Hamnet" – Chloé Zhao, Maggie O'Farrell
  • "One Battle After Another" – Paul Thomas Anderson
  • "Pillion" – Harry Lighton

Parim naispeaosatäitja

  • Jessie Buckley – "Hamnet"
  • Rose Byrne – "If I Had Legs I'd Kick You"
  • Kate Hudson – "Song Sung Blue"
  • Chase Infiniti – "One Battle After Another"
  • Renate Reinsve – "Sentimental Value"
  • Emma Stone – "Bugonia"

Parim meespeaosatäitja

  • Robert Aramayo – "I Swear"
  • Timothée Chalamet – "Marty Supreme"
  • Leonardo DiCaprio – "One Battle After Another"
  • Ethan Hawke – "Blue Moon"
  • Michael B Jordan – "Sinners"
  • Jesse Plemons – "Bugonia"

Parim naiskõrvalosatäitja

  • Odessa A'zion – "Marty Supreme"
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – "Sentimental Value"
  • Wunmi Mosaku – "Sinners"
  • Carey Mulligan – "The Ballad of Wallis Island"
  • Teyana Taylor – "One Battle After Another"
  • Emily Watson – "Hamnet"

Parim meeskõrvalosatäitja

  • Benicio del Toro – "One Battle After Another"
  • Jacob Elordi – "Frankenstein"
  • Paul Mescal – "Hamnet"
  • Peter Mullan – "I Swear"
  • Sean Penn – "One Battle After Another"
  • Stellan Skarsgård – "Sentimental Value"

Parim rollivalik (casting)

  • "I Swear"
  • "Marty Supreme"
  • "One Battle After Another"
  • "Sentimental Value"
  • "Sinners"

Parim operaatoritöö

  • "Frankenstein"
  • "Marty Supreme"
  • "One Battle After Another"
  • "Sinners"
  • "Train Dreams"

Parim montaaž

  • "F1"
  • "A House of Dynamite"
  • "Marty Supreme"
  • "One Battle After Another"
  • "Sinners"

Parim kostüümikunst

  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Marty Supreme"
  • "Sinners"
  • "Wicked: For Good"

Parim grimm ja soengud

  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Marty Supreme"
  • "Sinners"
  • "Wicked: For Good"

Parim originaalmuusika

  • "Bugonia"
  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "One Battle After Another"
  • "Sinners"

Parim lavastuskunst

  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Marty Supreme"
  • "One Battle After Another"
  • "Sinners"

Parim helikujundus

  • "F1"
  • "Frankenstein"
  • "One Battle After Another"
  • "Sinners"
  • "Warfare"

Parimad visuaalsed eriefektid

  • "Avatar: Fire and Ash"
  • "F1"
  • "Frankenstein"
  • "How to Train Your Dragon"
  • "The Lost Bus"

Parim Briti lühianimatsioon

  • "Cardboard"
  • "Solstice"
  • "Two Black Boys in Paradise"

Parim Briti lühifilm

  • "Magid / Zafar"
  • "Nostalgie"
  • "Terence"
  • "This Is Endometriosis"
  • "Welcome Home Freckles"

EE Rising Stari auhind (rahvahääletus)

  • Robert Aramayo
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

Toimetaja: Karmen Rebane

