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Kinoliit alustab vestlussarjaga "Kinoliidu Akadeemia"

Film
Kinoliit alustab vestlussarjaga
Kinoliit alustab vestlussarjaga "Kinoliidu Akadeemia" Autor/allikas: Kinoliit
Film

Eesti Kinoliit alustab oma vestlussarjaga "Kinoliidu Akadeemia" ja toob video-podcast'idena välja filmitegijate omavahelised erialased vestlused.

"Kinoliidu Akadeemia" video-podcast'id pakuvad platvormi, kus filmitegijatel on võimalik vahetult ja süvitsi muljetada oma kogemuste, loominguliste valikute, valdkonna arengute ning ka juhtunud õppetundide üle. Vestlussarjas ei ole saatejuhti, vaid kaks loojat vestlevad omavahel.

"See, kuidas kaks filmiprofessionaali omavahel suhtlevad, kuidas nad teineteist oma kogemustega sütitavad ja kuidas osatakse üksteist avada nii, nagu seda ei suudaks ajakirjanik või saatejuht, vaid kui samas lahingus osaleja, on lummav kuulata ja vaadata" ütles "Kinoliidu Akadeemia" toimetaja Silver Õun ja lisas , et sellise kammerliku ja intiimse oma ala proffide jutuajamise juures olemine pakub palju infot, aga ka mõistmist ja suurendab ainult lugupidamist kolleegide vastu.

"Kinoliidu Akadeemia" esimene osa "Adaptatsioon" toob ühise laua taha režissööri ja stsenaristi Tanel Toomi ning kirjaniku ja stsenaristi Martin Alguse, kes käivad ühiselt läbi oma loometeekonnad, kuidas raamatust saab film.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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