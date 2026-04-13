Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

Programmi on kokku pannud kuraator Johannes Lõhmus, iga linastuse eel toimub vestlus, mis aitab avada filmide tausta, nende valmimisaega ja tähendust praeguses ajas.

Esimese filmina jõuab 14. aprillil linale Kaljo Kiisa "Jäljed" (1963), mille keskmes on sisemine konflikt — valik inimlikkuse ja ideoloogiliste ootuste vahel. Filmi üle arutlevad ajaloolased Filipp Kruusvall ja Kristo Nurmis.

"Baruto – tõlkes kaduma läinud" (2009) jälgib Eesti maapoisi teekonda Jaapani sumomaailma – lugu kohanemisest, pühendumisest ja piiride ületamisest. Seansile eelneb sissejuhatus režissööri Artur Talviku poolt, film linastub 21. aprillil.

"Päkapikudisko" (2001) puudutab teemasid, millest sageli räägitakse vaid kaudselt — tuues esile laste lood ja kogemused, mis avavad keerulisi ja tundlikke reaalsusi. Filmi üle arutlevad 28. aprillil režissöörid Andres Maimik ja Jaak Kilmi ning ajaloolane Filipp Kruusvall.

Neljaosaline ja kokku 226-minutiline telefilm "Lindpriid" (1971) avab 1920. aastate kommunistide loo viisil, mis ei sobitunud oma aja ametliku narratiiviga. 5. mai linastusele eelneb vestlus Filipp Kruusvalli ja osatäitja ning režissööri assistendi Ene Rämmeldiga.