Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

Film
"Jäljed" Autor/allikas: Filmiarhiivi kogu
Eesti filmi kuu raames toimub Tallinnas Kinomajas eriprogramm "Keelatud filmide teisipäev", kus neljal järjestikusel nädalal jõuavad Kinoliidu eestvedamisel vaatajate ette eri aegadel ja põhjustel keelatud kodumaised linalood.

Programmi on kokku pannud kuraator Johannes Lõhmus, iga linastuse eel toimub vestlus, mis aitab avada filmide tausta, nende valmimisaega ja tähendust praeguses ajas.

Esimese filmina jõuab 14. aprillil linale Kaljo Kiisa "Jäljed" (1963), mille keskmes on sisemine konflikt — valik inimlikkuse ja ideoloogiliste ootuste vahel. Filmi üle arutlevad ajaloolased Filipp Kruusvall ja Kristo Nurmis. 

"Baruto – tõlkes kaduma läinud" (2009) jälgib Eesti maapoisi teekonda Jaapani sumomaailma – lugu kohanemisest, pühendumisest ja piiride ületamisest. Seansile eelneb sissejuhatus režissööri Artur Talviku poolt, film linastub 21. aprillil.

"Päkapikudisko" (2001) puudutab teemasid, millest sageli räägitakse vaid kaudselt — tuues esile laste lood ja kogemused, mis avavad keerulisi ja tundlikke reaalsusi. Filmi üle arutlevad 28. aprillil režissöörid Andres Maimik ja Jaak Kilmi ning ajaloolane Filipp Kruusvall. 

Neljaosaline ja kokku 226-minutiline telefilm "Lindpriid" (1971) avab 1920. aastate kommunistide loo viisil, mis ei sobitunud oma aja ametliku narratiiviga. 5. mai linastusele eelneb vestlus Filipp Kruusvalli ja osatäitja ning režissööri assistendi Ene Rämmeldiga.

Toimetaja: Kaspar Viilup

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:27

Uus üritustesari keskendub klassikalise muusika lühikontsertidele

17:16

Ülevaade. Botastes ja kiledressides publik võttis Järvi ja Tüüri Chicagos soojalt vastu

15:49

Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

15:43

Keeleminutid. Üks õnnetooja mardikas

15:35

Merit Maarits: järgmist uut otsides kaotame oskuse muusikat päriselt kuulata

14:35

"Super Mario Galaktika" oli teist nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

13:42

Tallinnas esineb trap-räppar UnoTheActivist

11:03

Tantsunädal 2026 toob Viljandisse noorte tegijate värsked hääled

10:41

Vox Punt tähistab viiendat sünnipäeva Patrik Sebastian Unti teose esmaettekandega

08:27

Keelesäuts. Joobes sõnad

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17:16

Ülevaade. Botastes ja kiledressides publik võttis Järvi ja Tüüri Chicagos soojalt vastu

12.04

Jazzkaare värske tegevjuht Eva Saar: lapsi ja noori ei tohi kultuurikogemusest ilma jätta

12.04

Jaan Rekkor: tihti jääb teatris tunnustamata näitleja, kes mängib tähelepandamatult

15:49

Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

08:27

Keelesäuts. Joobes sõnad

15:35

Merit Maarits: järgmist uut otsides kaotame oskuse muusikat päriselt kuulata

11.04

Pildid: Vabaduse galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

12.04

Estonia publikupreemia pälvisid Juuli Lill ja Raiko Raalik

11:03

Tantsunädal 2026 toob Viljandisse noorte tegijate värsked hääled

18:27

Uus üritustesari keskendub klassikalise muusika lühikontsertidele

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo