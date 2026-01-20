X!

Veebruaris jõuab kinodesse dokumentaalfilm arhitekt Raine Karbist

Raine Karp
Raine Karp Autor/allikas: Kaader filmist
19. veebruaril jõuab kinolevisse režissöör Keiti Väliste dokumentaalfilm "Karp", mis portreteerib arhitekt Raine Karpi.

Karp on projekteerinud ühed kõige monumentaalsemad hooned Eestis. Karbi enda sõnul ei kujunda ta aga linnapilti ega tee kunsti, vaid lahendab lihtsalt probleeme. Linastuv film viib vaataja rännakule Raine mõtte-, ruumi- ja loomemaailma.

Filmi esilinastus toimub 18. veebruaril, tänavu 20. toimumisaastat tähistava Kumu Dokumentaali programmi raames ning on kõikidele filmihuvilistele tasuta. Seejärel jõuab film kinolevisse üle terve Eesti. 

Filmi režissöör ja stsenarist on Keiti Väliste, operaator Mattias Veermets, toimetaja Kai Väärtnõu, monteerija Johanna Maria Vilgats, helirežissöör Kauri Lemberg ning helilooja Markus Robam. Filmi produtsent on Johanna Maria Tamm ning tootja Stellar Film. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

