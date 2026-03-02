Kumu Dokumentaali kevadhooaja avab portreefilm Matti Nykänenist

"Legend Matti Nykänen" otsib inimest legendi taga ja küsib, kas allakäiguspiraali saanuks vältida. Soomes vastakaid arvamusi tekitanud linateos avas mullu Pimedate Ööde filmifestivali spordifilmide programmi.

4. märtsil kell 18 Kumu auditooriumis toimuva seansi juhatab sisse filmi autor Olli Laine, kelle lapsepõlvekangelane Nykänen oli. Autorit küsitleb spordikommentaator Tarmo Tiisler, kes soovitab filmi vaatama tulla. "See on lugu heast poisist, kes iseendaga läbi ei saanud."

Üheks esimeseks modernistlikuks elumajaks peetava Schindler-Chase´i villa autori Rudolf Michael Schindleri elust ja loomingulisest pärandist annab ülevaate Valentina B. Ganeva film "Schindler, ruumi arhitekt".

Šerpa Mingma Tsiri on roninud korduvalt Mount Everesti tippu ja osalenud lugematutel päästemissioonidel. Nüüd võtab ta ette oma viimase ronimise, et tuua ära järjekordse alpinisti surnukeha. Maailma kõrgeima mäe tumedamat poolt näitab oma filmis "Sünge Everest" Kanada dokumentalist Jereme Watt.

"Sünge Everest" Autor/allikas: Kaader filmist

Makedoonia mees ravib terveks vigase tiivaga valge-toonekure ja nii algab uskumatu sõprus, millest räägib Tamara Kotevska oma uues filmis "Siljani lugu".

Kuidas sai Led Zeppelinist maailma tuntumaid rokkansambleid, avab Bernard MacMahoni film "Led Zeppelini kujunemine".

Mongoolia karmil talvel võitlevad kaks karjust tormide ja huntidega, et kaitsta 2000-pealist hobusekarja – kuidas see traditsioonilise eluviisi juurde kuuluv vägitükk õnnestub, selgub Kasimir Burgessi filmis "Raudne talv".

Kirjanik Astrid Lindgren pidas aastatel 1939–1945 päevikut, milles mõtiskles elu, surma ja kunsti üle – just need on aluseks Wilfried Hauke lavastuslikule dokumentaalfilmile "Maailm on hulluks läinud. Astrid Lindgreni sõjapäevikud".

Kaheksa noort elasid neli aastat salaja hiiglaslikus kaubanduskeskuses – see oli sümboolne vastuhakk gentrifikatsioonile. Sellele pretsedenditule aktsioonile vaatab oma filmis "Salajane korter kaubanduskeskuses" tagasi Jeremy Workman.

Eileen Gray oli liiga andekas, et 20. sajandi alguse meestekeskses disaini- ja arhitektuurimaailmas kuulsaks saada. Beatrice Mingeri ja Christoph Schaubi dokumentaaldraama "E.1027. Eileen Gray ja maja mere ääres" jutustab tema ja tema tuntuima töö, aastatel 1926–1929 valminud modernistliku villa E.1027 loo, kus põimuvad armastus, kadedus ja reetmine.

Vahetult enne oma surma 2024. aastal andis iiri kirjanik Edna O'Brien, kelle teoseid on protestiks isegi põletatud, põhjaliku intervjuu, milles võtab kokku oma erakordse elu. Iiri dokumentalist Sinéad O'Shea pani selle põhjal kokku filmi "Sinine tee. Edna O'Brieni lugu".

Hooaeg lõpeb 13. mail üllatusfilmiga. Kõigile selle sarja seanssidele on sissepääs prii.