Kumu Dokumentaali hooaja avab Martin Scorsese kontsertfilm "Viimane valss"

Kanada juurtega rokk-folkbänd The Band oli 1960. aastate lõpus loodud koosseis, mille unikaalne folgi, kantri ja R&B seguga americana-muusikastiil on mõjutanud väga paljusid nii mineviku kui ka oleviku superstaare, alustades Elton Johnist ja lõpetades rokkpundiga Wilco.

Alustanud 1960. aastate alguses The Hawksi nime all nii Kanada rokkari Ronnie Hawkinsi, aga ka folgilauliku Bob Dylani saatebändina muutus varsti ansambli koosseis ja 1960. aastate lõpus tegutseti juba The Bandi nime all, andes kontserte ja salvestades plaate. The Bandi kaks esimest stuudioplaati "Music from Big Pink" (1968) ja "The Band" (1969) saavutasid nii suure populaarsuse, et neid hakati lihvitud harmooniate tõttu võrdlema The Beatlesiga.

Martin Scorsese lavastatud kontsertfilm "Viimane valss" on kokku pandud The Bandi ajaloolise neljatunnise hüvastijätukontserdi ja intervjuude põhjal, mis leidsid aset 1976. aasta 25. novembril San Francisco vanas Winterlandi ballisaalis, mis 1986. aastal lammutati. Lisaks ansamblile käivad lavalt läbi toonased tippmuusikud nagu Bob Dylan, Neil Young, Van Morrison, Muddy Waters, Ron Wood, George Harrison, Eric Clapton jpt.

Kumu Dokumentaal hooaja avaseansi juhatab sisse muusik ja ajakirjanik Andres Oja.