Helmut Jänes: Kumu Dokumentaali filmi valides on põhilline, et film oleks hea

Kumu Dokumentaali eestvedajate Mare Pedaniku ja Helmut Jänese sõnul on programmi koostamisel kõige olulisem filmi enda kvaliteet, kuid valikuid mõjutavad ka Eesti kultuurielus toimuv ja soov jõuda uute vaatajateni.

Kumu Dokumentaal on tegutsenud 20 aastat ning pakub igal nädalal Kumu auditooriumis tasuta dokumentaalfilmide linastusi. Uue hooaja programm peab korraldajatel olema valmis suve alguseks, sest pärast valiku tegemist tuleb ette valmistada ka plakatid, bukletid ja muu vajalik.

"Kohe, kui ühe hooaja programm on koos, hakkavad mõtted juba järgmise hooaja programmi peale liikuma," rääkis Helmut Jänes Klassikaraadio saates "Delta".

Eestvedajate sõnul on programmi koostamisel kõige olulisem filmi enda kvaliteet, kuid valikuid mõjutavad ka ümberringi toimuv ja soov jõuda uute vaatajateni.

"Filme on küll väga palju, aga nende seast välja valida filmid, mis meid ennast huvitaks või Eesti publikumi huvitaks ja kuidagi sellesse komplekti sobiksid, neid ei ole nii palju," ütles Jänes, kelle sõnul võib ühe sobiva filmi leidmiseks olla vaja vaadata umbes paarkümmend filmi.

Korraldajad jälgivad ka seda, millised kultuurisündmused Eestis parasjagu toimuvad. Mare Pedanik tõi näiteks sügisese Tallinna arhitektuuribiennaali, millega haakuvad kaks uue hooaja filmi. Samuti jõudis programmi film, mis seostub tarbekunsti- ja disainimuuseumis toimuva Bauhausi näitusega.

Jänese sõnul püütakse Kumu Dokumentaalis näidata eelkõige värskeid filme, mis linastuvad ka teistel festivalidel. Vanemaid filme võetakse programmi pigem siis, kui tegemist on klassikaga. Kõige olulisem on aga filmi enda kvaliteet.

"Kõige-kõige esmane on filmi juures, et film peab hea olema," rõhutas Jänes ja lisas, et valik ei sõltu sellest, kas kriitikud on mõnda filmi kiitnud või laitnud. Esmalt peab see korraldajatele endile korda minema.

Valitud filmi uskumine oluline ka publiku leidmisel. Enne iga seanssi püütakse jõuda inimesteni, keda konkreetne film võiks kõnetada. "Kui sa ise usud sellesse filmi, siis on ka publikut lihtam leida," usub Pedanik.

Helmut Jänes ja Mare Pedanik Autor/allikas: Kirke Ert/ERR

Tasuta linastused ei tähenda, et iga seanss oleks täissaalile. Jänese sõnul ei ole see korraldajate jaoks ka peamine eesmärk.

"Peaasi et inimestele meeldib see film, mida nad näinud on," ütles ta. "Kõige suurem õnnetus on see, kui ei meeldi isegi siis, kui rahvast on väga palju, aga tullakse tülpinult tagasi. Õnneks selliseid asju ei ole meil ammu enam juhtunud."

Eelmise hooaja üks populaarsemaid linastusi oli Eesti dokumentaalfilmi "Karp" seanss. Huvi oli nii suur, et filmile korraldati kaks järjestikust seanssi. Jänese sõnul oli publiku suur hulk korraldajatele isegi mõnevõrra hirmutav.

"See oli natukene isegi hirmutav kogemus, kui sa näed, et inimesi on nii palju, et nad lihtsalt lömastavad üksteist. Neil ei ole kuhugi istuda," tõdes ta.

Hooaeg algab Scorsese "Viimase valsiga"

Kumu Dokumentaali uus hooaeg algab 2. septembril Martin Scorsese kontsertfilmiga "Viimane valss". Jänes märkis, et Scorsese filme ja dokumentaalfilme on Eestis palju näidatud, kuid "Viimane valss" on jäänud mõnevõrra tagaplaanile.

Filmi valiktuks osutumisel oli mitu põhjust: üks neist on filmi enda kvaliteet, teine on võimalus tutvustada Eesti publikule ansamblit The Band, kes on kontsertfilmi põhiesineja. "Viimane valss" kujutab The Bandi hüvastijätukontserti, kus astuvad üles ka mitmed teised 1970. aastate tuntud muusikud, nagu Bob Dylan, Neil Young, Van Morrison, Muddy Waters, Ron Wood, George Harrison, Eric Clapton jpt.