X!

Galerii: Kumus esilinastus dokumentaalfilm Raine Karbist

Film
Kumus esilinastus dokumentaalfilm Raine Karbist
Vaata galeriid
24 pilti
Film

18. veebruaril esilinastus Kumus Keiti Väliste dokumentaalfilm "Karp", millega tähistati ühtlasti Kumu dokumentaali 20. sünnipäeva.

Värskelt kinolevisse jõudnud "Karp" portreteerib arhitekt Raine Karpi, kes on projekteerinud kõige monumentaalsemad hooned Eestis. Karbi enda sõnul ei kujunda ta aga linnapilti ega tee kunsti, vaid lahendab lihtsalt probleeme. Film viib vaataja rännakule Karbi mõtte-, ruumi- ja loomemaailma.

Filmi režissöör ja stsenarist on Keiti Väliste, operaator Mattias Veermets, toimetaja Kai Väärtnõu, monteerija Johanna Maria Vilgats, helirežissöör Kauri Lemberg ning helilooja Markus Robam. Filmi produtsent on Johanna Maria Tamm ning tootja Stellar Film. 

Film esilinastus täissaalile. Suurele publikuhuvile vastu tulles korraldati esilinastuse õhtul veel teinegi seanss.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:01

Jaan Krossi auhinna pälvis ajaloolane Mart Kuldkepp

17:15

Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

17:00

Kirjastuste liit valis aasta raamatusõbraks Mart Juure

15:24

Henrik Ehte: tahame Funk Embassyga jõuda Grammydele ja igasse Eestimaa nurka

13:16

Galerii: Kumus esilinastus dokumentaalfilm Raine Karbist

11:35

Aivar Kulli ajalootund. Karl Ast Rumori ajaloofilosoofia

10:37

Otse kell 19: Vanemuises antakse üle Tartu Kultuurikandja 2025 auhinnad

10:30

Ansambel Tulem: kõige olulisem on, et muusika oleks südamega tehtud

10:18

"Plekktrummi" külaline on Priit Võigemast

10:15

Kivirähk: president ei ole nii ere tüüp, et humorist temast kirjutada tahaks

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:15

Kivirähk: president ei ole nii ere tüüp, et humorist temast kirjutada tahaks

16.02

Arvustus. "Meie Erika" proovib liialt vaatajale meeldida

18.02

Galerii: Koolitants tõi Võru Kandle lavale mitmekülgsed tantsud

18.02

Grigorjeva: inimkond võiks hakata enda kohta teistsuguseid lugusid rääkima

18.02

Ülevaade. Presidendid, klounid ja doping ehk Eesti dokiaasta 2025

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

18.02

Lavakunstikooli XXXII lend toob Rakveres lavale diplomitöö "Kõik on jokk, proua minister"

18.02

Kinodesse jõuab dokfilm Eesti naiste jäähokikoondise eduloost

13:16

Galerii: Kumus esilinastus dokumentaalfilm Raine Karbist

18.02

Selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominendid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo