Galerii: Kumus esilinastus dokumentaalfilm Raine Karbist

Värskelt kinolevisse jõudnud "Karp" portreteerib arhitekt Raine Karpi, kes on projekteerinud kõige monumentaalsemad hooned Eestis. Karbi enda sõnul ei kujunda ta aga linnapilti ega tee kunsti, vaid lahendab lihtsalt probleeme. Film viib vaataja rännakule Karbi mõtte-, ruumi- ja loomemaailma.

Filmi režissöör ja stsenarist on Keiti Väliste, operaator Mattias Veermets, toimetaja Kai Väärtnõu, monteerija Johanna Maria Vilgats, helirežissöör Kauri Lemberg ning helilooja Markus Robam. Filmi produtsent on Johanna Maria Tamm ning tootja Stellar Film.

Film esilinastus täissaalile. Suurele publikuhuvile vastu tulles korraldati esilinastuse õhtul veel teinegi seanss.