"Säärane mulk" kogus avanädalavahetusel pea 14 000 külastust

German Golubi täispika debüüdi "Meie Erika" leiab tabeli teiselt kohal, film on kolme nädalaga kogunud 41 452 külastust. Endiselt püsib tabelis ka Arun Tamme "Täiuslikud võõrad", mis on toonud seitsme nädalaga üle 93 000 külastuse.

Ainsa uue tulijana jõudis "Säärase mulgi" kõrval tabelisse õudusfilm "Karje 7" (5008 külastust).