"Meie Erika" on kahe nädalaga kogunud pea 30 000 kinokülastust

Arun Tamme "Täiuslikud võõrad" on kuue levinädalaga kogunud 89 894 külastust.

Uutest tulijatest jõudsid tabelisse veel A24 värske linateos "Liiga palju pärijaid" (1502 külastust) ning kodumaine dokk "Karp" (926 külastust).

Nädalavahetuse parima tulemuse tegi kinolevis aga animatsioon "Väike kits. Suur mäng", mis kogus avapäevadega 7459 külastust.

German Golubi täispikk debüütfilm on kahe esimese levinädalaga kogunud 29 150 külastust.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: