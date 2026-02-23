"Meie Erika" on kahe nädalaga kogunud pea 30 000 kinokülastust
German Golubi täispikk debüütfilm on kahe esimese levinädalaga kogunud 29 150 külastust.
Nädalavahetuse parima tulemuse tegi kinolevis aga animatsioon "Väike kits. Suur mäng", mis kogus avapäevadega 7459 külastust.
Uutest tulijatest jõudsid tabelisse veel A24 värske linateos "Liiga palju pärijaid" (1502 külastust) ning kodumaine dokk "Karp" (926 külastust).
Arun Tamme "Täiuslikud võõrad" on kuue levinädalaga kogunud 89 894 külastust.
Toimetaja: Kaspar Viilup