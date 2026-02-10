Galerii: Tallinnas esilinastus German Golubi mängufilm "Meie Erika"

"Meie Erika" jutustab südamliku loo Eesti olümpiasangar Erika Salumäe teekonnast lastekodutüdrukust maailmarekordite ja olümpiakullani. Elvast pärit trekisõitja Erika Salumäel on tulnud triumfideni jõudmiseks rinda pista väärkohtleva kasuvanaema, murdunud unistuste ja omakasu peal väljas olevate abilistega. See film annab selgelt mõista, et igal rahval on vaja kangelast, kuid harva küsitakse, mida on kangelasel endal vaja. Filmi lavastajaks on tudengi-Oscariga pärjatud German Golub, nimirollis on Karolin Jürise.

German Golubi sõnul teatakse Erikat kui võimsat atleeti, poliitikut ja inimest keda 1988. aastal võeti Raekoja platsil vastu kui Eestimaa olümpiakangelast – ärkamisaja lainel tundis rahvas ühtsust ja uhkust, hüüdes "Meie Erika!".

"Meie Erika" on minu viis jagada vaatajaga midagi, mis on mulle tõeliselt oluline – inimlikkust – ja anda talle võimalus kasvõi hetkeks astuda Erika Salumäe "kingadesse", minnes temaga koos olümpiani ja teda seeläbi veel paremini mõista. Mõista seda, et iga kangelase suurte tegude taga on väike laps, kes tahab olla armastatud ja võidelda selle nimel lõpuni," rääkis Golub.

Filmi võtted toimusid 2024 ja 2025 viies riigis: Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Gruusias.

Filmi lavastaja on German Golub , produtsendid Marju Lepp ja Manfred Vainokivi (Filmivabrik), kaaspordutsendid Armin Karu, Toomas Ili, Uljana Kim, Marta Romanova-Jekabsone, Inga Pranevska, operaator Rein Kotov ja kunstnik Jaana Jüris.

"Meie Erika" jõuab kinolevisse 13. veebruaril.