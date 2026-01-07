X!

Kumu dokumentaali programmijuht: filmid peavad üllatama, mitte olema turvalised

Film
Chadden Hunteri
Chadden Hunteri "Parvetajad" jõuab Kumus publiku ette 21. jaanuaril. Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Kumu ja PÖFF-i koostöös korraldatav Kumu Dokumentaali sari alustab oma 20. hooaega. Sari alustas kultuuriteemaliste dokumentaalide näitamisega, kuid nii nagu filmid on arenenud ja muutunud, on ka Kumu dokumentaali programm muutunud.

Kumu Dokumentaal toob tänavu vaatajate ette 30 uut filmi. Kohe hooaja alguses, veebruarikuus linastub neli arhitektuurifilmi, lisaks portreefilmid ja muud kurioosumid. Filmide teemavalik on aastakümnete jooksul üha laienenud.

"Filmid peavad ju üllatama. Nad ei pea olema väga turvalised, nad peavad üllatama. Me ei ole juba ammu pelgalt kultuuridokumentalistika näitajad. Me oleme piirid ammuseks ületanud. Selle tõestuseks on ka mõned selle hooaja filmid, nagu näiteks täna õhtul linastuv film Marlee Matlinist. Tuntud kurdist näitlejannast, kes sai esimese vaegkuulja näitlejana Oscari. Ta on ka kõige noorem Oscari saaja, ta oli 21-aastane," rääkis sarja programmijuht Helmut Jänes.

Publiku ette jõuab see hooaeg ka üks erand. Nimelt linastub arhitektuurifilmide seas ka üks mängufilm 1983. aasta Pariisi monument-pilvelõhkuja arhitektuurikonkursi võidutööst.

"Ehkki see on mängufilm, põhine see põhineb tõsielulistel sündmustel ja on väga hästi tehtud. Natuke on ka huumorit, aga tegelikult väga tõsine ja kurb film. Tuleb pärast ka levisse, aga siiski Eesti esilinastus," sõnas programmijuht Mare Pedanik.

Kumu Dokumentaali esimene film jõudis auditooriumi ette 19. veebruaril 2006. aastal, kaks päeva pärast uue muuseumi avamist. 20 aastaga on ekraanile jõudnud 773 filmi ja seansse on külastanud rohkem kui 90 000 vaatajat.

"Natukene juba koomiliseks-naljaks on meil Marega saanud, et pane ükskõik, mis Jaapani teemaline film ja saal on nii paksult inimesi täis, et ei jagu toole nende jaoks. Jah, Jaapan, arhitektuur, mõned moetrendid, sellised asjad," loetles Jänes populaarseid teemasid.

Kumu Dokumentaal on on ainus iganädalane dokumentaalfilmide programm Eestis. Seansse juhatavad sisse režissöörid või oma ala spetsialistid vastavalt filmi teemale ning üritus on vaatajatele tasuta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Kumu dokumentaali programmijuht: filmid peavad üllatama, mitte olema turvalised

