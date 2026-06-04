Lühifilmifestival Valga Hot Shorts avalikustas põhivõistlusprogrammi

3.–5. juulini Valgas toimuva lühifilmifestivali Valga Hot Shorts põhivõistlusprogrammis linastub 28 filmi 19 eri riigist, mis uurivad nii nähtavaid kui nähtamatuid piire, nende ületamist, kehtestamist ja kaotamist.

Kokku jaguneb tänavune võistlusprogramm neljaks temaatiliseks kassetiks: "Piiri tajumine", "Lendav tsirkus", "Väljakutse vastuvõetud" ja "Ürgkaos". "Kokku on saanud järjekordne eklektiline valik lugusid, mille käigus on võimalik käia läbi Põhja-Ameerika, Aafrika, Lähis-Ida, Aasia ja Austraalia ning ilmselt lõpuks tõdeda, et tavalist inimest kotitakse kõikjal, aga parem selleks siis vähemalt filmikunsti abiga paremini valmis olla," ütles festivali programmijuht Johannes Lõhmus.

Suurem osa filme võistlusprogrammis on valminud paaril viimasel aastal, kuid leidub ka vanemaid linateoseid: näiteks festivali avaprogrammi "Piiri tajumine" esimene film, 1953. aastal parima lühidokumentaali Oscari võitnud Norman McLareni legendaarne "Naabrid".

Kodumaistest filmidest on võistlusprogrammi valitud Silvia Lorenzi "Numbrituba", Matiias Viiking Ojaveski "Terroriseerivad tiivulised", Kaspar Jancise "Koer" ning Katariina Aule "Leivalaul".

Lisaks rahvusvahelisele võistlusprogrammile jõuab tänavu publiku ette eriprogramm Soome kultusrežissööri Aki Kaurismäki lühiformaadis filmidest.

Kavas on ka noorte loodud filmide programm, tasuta kogupereseanss ning mitmed sündmused Valga–Valka linnaruumis. Festivali teise päeva lõpetab pidu Valga pikalt suletud olnud hotellis Säde.

Festivali peaauhinna Lõke Grand Prix annab välja rahvusvaheline žürii, kuhu kuuluvad režissöör Anna Hints, Läti operaator Toms Škele ning Leedu filmikuraator Ona Kotryna Dikavičiūtė.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmist välja kasvanud Valga Hot Shorts toimub tänavu kolmandat korda.