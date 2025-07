Valga Hot Shortsi peapreemia pälvis Horvaatia režissöör Rea Rajčić

Möödunud nädalavahetusel toimus Valgas teist korda lühifilmifestival Valga Hot Shorts (VHS). Kokku tõid kahe ja poole päeva jooksul toimunud 9 seanssi üle 1000 külastuse, mis on poole rohkem kui eelmisel aastal.

Kokku tõi VHS publikuni 54 lühifilmi 27 eri riigist, teiste seas koguperefilmid ning valiku David Lynchi lühifilme. Festivali külastas ka 21 filmitegijat Eestist, Lätist, Soomest, Hollandist ja Prantsusmaalt.

36 filmist koosnenud põhivõistlusprogrammist valis žürii (koosseisus Tristan Priimägi, Taavi Arus, Laima Graždanoviča) parimaks horvaadi Rea Rajčići dokumentaali "1001 ööd", tõstes esile filmi "meisterlikku detailsust ja argist huumorit".

Žüriiliikmete eripreemiad läksid Hollandisse, Rootsi ja Horvaatiasse. Riia filmifestivali 2Annas programmijuht Laima Graždanoviča tõstis esile Menno ja Paul de Nooijeri eksperimentaalanimatsiooni "Kas taevas on sinine? #2". Eelmise aasta Lõke Grand Prix võitja Taavi Arus märkis ära Mirjam Kjellmani mängufilmi "Saunabeibed", Sirbi filmitoimetaja Tristan Priimägi valis oma lemmikuks Sunčana Brkulj animatsiooni "Liblikas".

Festivali seansid kogusid kokku üle 1000 külastuse. "Kui keegi oleks mõnel kevadisel koosolekul teinud ennustuse, et meil võiks saalis olla keskmiselt 100 inimest seansi kohta, siis ma oleks seda aprillinaljaks pidanud. Tohutu tänu publikule, kes meid Valgas üles leidis ja erinevate liiklusvahenditega lähemalt ja kaugemalt kohale sõitis," jagab festivali juht Gert Põrk.

"Sel palaval nädalavahetusel sündis Valgas midagi kaunist ning loodan siiralt, et teekond maailma parimate lühifilmide avastamiseks Eesti ägedaimas piirilinnas saab jätkuda. See annab meie väikesele, peamiselt seni ainult entusiasmi pealt tegutsevale VHS-tiimile vajalikku indu, et ka VHS 2026 ära korraldada ja leida võimalusi edasi arenemiseks," lisas festivali kunstiline juht Johannes Lõhmus.

Filmide kõrval saatis tänavust festivali laiem kultuuriprogramm. Festivali sümboliks sai kunstnik Adele Thele Kuuse installatsioon - VHS-kassettidest kokku pandud elutuba. Kuumale nädalavahetusele pani punkti linna keskväljakul, ajaloolise tsaariaegse vangla müüride vahel toimunud pidu, kus peaesinejaks oli ansambel Karameel.