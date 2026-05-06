Valga Hot Shorts esitleb Aki Kaurismäki lühilugude programmi

"Koerad ei lähe põrgu" Autor/allikas: Kaader filmist
3. kuni 5. juulini toimuv lühifilmide festival Valga Hot Shorts toob tänavu publikuni eriprogrammi Soome režissööri Aki Kaurismäki loomingust.

Festivali programmijuhi Johannes Lõhmuse sõnul jõuti Kaurismäki retrospektiivini pärast eelmisel aastal festivalil linastunud Soome filmi "Pena erivedu" head vastuvõttu. "Kui oli vaja selleks suveks retrospektiivprogrammi autorit valima hakata, siis ei läinud kaua aega, kui jõudsime tagasi Soome, "Akimaale" ehk Aki Kaurismäki nimeni," sõnas Lõhmus. 

Programmis linastub aastatel 1986–2007 valminud üheksa Kaurismäki lühilugu:

  • "Rocky VI" (1986)
  • "Thru the Wire" (1987)
  • "Rich Little Bitch" (1987)
  • "L.A. Woman" (1987)
  • "Those Were the Days" (1992)
  • "These Boots" (1993)
  • "Koerad ei lähe põrgu" (2002)
  • "Bico" (2004)
  • "Valukoda" (2007)

"Miks lühilood ja mitte lühifilmid? Sest programmi kuulub lisaks lühifilmidele ka paar bändile Leningrad Cowboys ja Melrose lavastatud muusikavideot," lisas Johannes Lõhmus. 

"Inimesed võtavad millegipärast neid muusikavideoid tõsiselt ja näitavad neid filmifestivalidel. Need lood on inspireeritud ideedest, mis pole piisavalt mahukad, et nendest pikema filmi saaks, aga mis mul oli samas vaja enda süsteemist välja saada ja nii need sündisidki," on Kaurismäki ise öelnud. 

Aki Kaurismäki on rahvusvaheliselt tunnustatud autor, kelle filmid nagu "Mees ilma minevikuta" (2002) ja "Langenud lehed" (2023) on pälvinud auhindu rahvusvahelistelt filmifestivalidelt.

Festivali tänavune teema on "Väljakutse piirid". Kogu programm avalikustatakse mai lõpus. Põhiprogrammis linastub neli lühifilmikassetti: "Väljakutse vastuvõetud", "Lendav tsirkus", "Piiri tajumine" ja "Ürgkaos".

Filmifestival Valga Hot Shorts on kolmandat korda toimuv rahvusvaheline lühifilmide festival Valgas.

