X!

Galerii: Valga Hot Shorts tõi filmisõbrad taas piirilinna

Film
Valga Hot Shorts 2026 avamine
Vaata galeriid
15 pilti
Film

Valga kultuurikeskuses sai reede õhtul alguse kolmandat korda toimuv lühifilmifestival Valga Hot Shorts. 5. juulini kestev festival toob piirilinna filmisõbrad, filmitegijad ja lühifilmid Baltimaadest ning mujalt maailmast.

Tänavuse aasta keskmes on piirid – nii isiklikud, kogukondlikud kui ka globaalsed. Seda teemat avavad neli eriilmelist võistluskava, kuhu on koondatud viimaste aastate silmapaistvad lühimängu-, dokumentaal- ja animafilmid. 

Festivali avas Valgamaa Kungla muusikalitrupi ettaste. Esimesel õhtul jõudsid publiku ette programmid "Väljakutse vastuvõetud" ja "Lendav tsirkus", mis pakkusid nii pingelisi, humoorikaid kui ka liigutavaid lugusid eri kultuuridest. Avaõhtu möödus elevas meeleolus ning tõi kokku ligi 150 külastajat. 

Laupäeval ja pühapäeval on võimalus osa saada Aki Kaurismäki lühifilmide retrospektiivist, noorte filmiprogrammist ning tasuta kogupere linastusest. Lisaks kinoelamustele kutsuvad külastajaid Valgat avastama giidiga linnatuurid ning hotellipidu Valga hotellis Säde. 

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:30

Gerda Kordemets toob Tõstamaa mõisas lavale kurva komöödia

15:07

Galerii: Tartus toimub esimest korda popmuusikafestival Tartu Punch

14:13

Galerii: kunstnikeduo LMEO näitus Keskturul uurib linnaruumi uustulnuka pilguga

13:24

Galerii: Valga Hot Shorts tõi filmisõbrad taas piirilinna

10:51

Anu Muiste avas Viinistul sisemaailma peegeldava näituse

09:54

Arvustus. Kes on sinu aias?

09:18

Keelesäuts. Tüdrukutebändiga Euroopa Liitu

03.07

Ilja: tegime avalduse politseile, et uurida võimalikku korruptsiooni Estonias

03.07

Uue muusika reede: Nublu, Madonna, Jorja Smith, Cara Delevingne

03.07

Kaido Ole Balti noore maalikunstniku preemiast: žürii tabab pakku päris hästi

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.07

Elmo Nüganen "Armastusest kolme apelsini vastu": esimestel etendustel oli saalis haudvaikus

15:07

Galerii: Tartus toimub esimest korda popmuusikafestival Tartu Punch

03.07

Uue muusika reede: Nublu, Madonna, Jorja Smith, Cara Delevingne

02.07

Rakveres avati Eesti klaasikunstnike aastanäitus

09:54

Arvustus. Kes on sinu aias?

03.07

Nublu ja Tief City 44 avaldasid lühialbumi "Is It Estonia?!"

03.07

Kaido Ole Balti noore maalikunstniku preemiast: žürii tabab pakku päris hästi

16:30

Gerda Kordemets toob Tõstamaa mõisas lavale kurva komöödia

03.07

Pildid: Len Murusalu avas Foku galeriis isikunäituse "Peregrina"

09:18

Keelesäuts. Tüdrukutebändiga Euroopa Liitu

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo