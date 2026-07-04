Galerii: Valga Hot Shorts tõi filmisõbrad taas piirilinna

Valga kultuurikeskuses sai reede õhtul alguse kolmandat korda toimuv lühifilmifestival Valga Hot Shorts. 5. juulini kestev festival toob piirilinna filmisõbrad, filmitegijad ja lühifilmid Baltimaadest ning mujalt maailmast.

Tänavuse aasta keskmes on piirid – nii isiklikud, kogukondlikud kui ka globaalsed. Seda teemat avavad neli eriilmelist võistluskava, kuhu on koondatud viimaste aastate silmapaistvad lühimängu-, dokumentaal- ja animafilmid.

Festivali avas Valgamaa Kungla muusikalitrupi ettaste. Esimesel õhtul jõudsid publiku ette programmid "Väljakutse vastuvõetud" ja "Lendav tsirkus", mis pakkusid nii pingelisi, humoorikaid kui ka liigutavaid lugusid eri kultuuridest. Avaõhtu möödus elevas meeleolus ning tõi kokku ligi 150 külastajat.

Laupäeval ja pühapäeval on võimalus osa saada Aki Kaurismäki lühifilmide retrospektiivist, noorte filmiprogrammist ning tasuta kogupere linastusest. Lisaks kinoelamustele kutsuvad külastajaid Valgat avastama giidiga linnatuurid ning hotellipidu Valga hotellis Säde.