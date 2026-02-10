Tartu Uues Teatris jõuab vaajate ette publiku tajudega mängiv lavastus

Suure osa etendusest on publik kõrva- ja silmaklappidega, mis suunavad tähelepanu nägemismeele asemel teistele tajudele. Lavastus kutsub vaatajat kogema teatrit teistsugusel, vahetul ja isiklikul viisil. "Tuhandenäolise kangelase" lavastaja on Andreas Aadel, kes katsetas sarnast formaati esmakordselt 2024. aastal Narva-Jõesuus Hungerburg2024 kobarlavastuse programmis lavastusega "Club Paradise".

Lavastaja Andreas Aadel selgitas, et teadis juba Hungerburgi ajal, et selle formaadiga tuleks jätkata. "Arusaam, kui palju võimalusi nägemismeele ära võtmine juurde annab, on tõepoolest silmiavav. Elame ajal, mil silmade kaudu vastu võetava info maht aina kasvab, lavastus pakub sellele kontrasti. Etenduse ajal liigub publik saalis ringi, mitte ei istu ega pikuta, ja sellel, et satutakse koos saalitäie võõraste inimestega kinnisilmi ühes ruumis liikuma, on suur potentsiaal. See võimaldab meil üksteist rohkem märgata ja teeb seda viisidel, mille oleme suures visuaalse info möllus viimasel ajal unustanud."

Laval on näitlejad Elise Metsanurk, Grete Jürgenson, Ilo-Ann Saarepera, Juhan Soon ja live-heli loob helilooja Kirill Havanski. Lavastuse teksti autor on Kaur Riismaa, kunstnik Kairi Mändla ja valguskunstnik Oskar Harding.

Lavastus ammutab inspiratsiooni Ameerika kirjaniku Joseph Campbelli kangelase teekonna kontseptsioonist – loost, mis kordub nii mütoloogias kui ka kaasaegses popkultuuris. Kui kunagine kangelane rändas, võitles ja tõi tagasi valguse, siis tänapäeval on mõõk asendunud nutitelefoni ja ilmutus notification'iga. Lavastus küsib, kuhu on kadunud kangelane nüüd, tarbimise ja pideva müra ajastul, ning kas ta võib peituda meis endis.

Lavastust mängitakse kevadhooajal Tartus ja Tallinnas ning juulis ka Hiiumaal Viscosa Kultuuritehases.