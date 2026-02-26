X!

Tartu Uues Teatris esietendus lavastus, mida publik oma silmaga ei näe

Teater
Foto: Tartu Uus Teater
Teater

Tartu Uues teatris jõudis lavale Andreas Aadeli lavastus "Tuhandenäoline kangelane". Lavastust publik näha ei saa, kuna kanda tuleb silmaklappe. Samas saab lugu kangelasest kuulda ja ka füüsiliselt kogeda.

Kangelase rännakut saavad külastajad kogeda kõikide meeltega peale nägemise. Silmaklapid ees ja juhendajad ning näitlejad kõrval, on külastajatel võimalik etenduse ajal ka saalis liikuda ja tantsida, kuid kes soovib, võib ka istuda. Kangelaste ette tulevaid takistusi asub ületama aga iga publiku liige, olles nii ka ise kangelane.

"Meie võtsime aluseks Joseph Campbelli "Tuhandenäolise kangelase", mis on uurimus üldse lugudest, kuidas on sarnased omavahel "Punamütsike", "Tõde ja õigus", kõik lood, et neil on algus-keskpaik-lõpp, need on jagatud peatükkideks ja publikuliikmed viiakse sellele samale teekonnale. Iga publikuliige läbib need samad peatükid, aga see rännak, mida publik läbib, on kõigil erinev," ütles lavastaja Andreas Aadel.

Jutustada lugu, mida publik ei näe, on huvitav kogemus ka näitlejatele.

"Publik on automaatselt väga haavatavas positsioonis, kui tal ei ole nägemismeelt. On tulnud hästi palju leiutada, otsida uusi vahendeid, saada aru, kuidas töötab publiku vastuvõtuvõime, kui ta ei näe, see on olnud väga huvitav teekond meie jaoks," ütles näitleja Elise Metsanurk.

Sellist formaati, kus publik kasutab nägemismeele asemel teisi tajusid, kasutas lavastaja esimest korda juba paari aasta eest. "Tuhandenäolises kangelases" uurib ta sellist vormilahendust edasi.

"Selles meie maailmas, kus me elame, tekib aina rohkem visuaalset infot juurde, visuaalse info üleküllus, ja kui nüüd võtta silmanägemine ära, siis see tuletab meelde, kui palju infot me saame tegelikult ka teiste meeltega," ütles Aadel.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

26.02

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

26.02

Tartu Uues Teatris esietendus lavastus, mida publik oma silmaga ei näe

26.02

Tallinna Linnamuuseum asub koos teadlastega uurima haruldasi piltvaipu

26.02

Eri Klasi stipendiumi pälvis Ene-Liis Semper

26.02

Laine Lõvi: mulle on olnud oluline midagi Setomaa jaoks ära teha

26.02

Keithy Kuuspu: auhindadest olulisem on silma paistmine

26.02

Plekktrummi külaline on Tõnu Õnnepalu

26.02

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

26.02

Jana Stahl: rannarootsi kultuur on praegu oma renessanssi läbimas

26.02

Pill: kui esimese filmi aia taha lased, on järgmist võimalust raskem saada

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.02

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

26.02

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

25.02

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

26.02

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

24.02

Galerii ja video: vabariigi aastapäeva kontsertetendus

25.02

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

25.02

Fine5 toob lavale Sally Rooney menuromaanil põhineva tantsulavastuse

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo