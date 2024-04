Tartu Uues Teatris esietendub lavastus asjade elususest ja inimeste asjasusest

"Vahepeal on tunne, et pesumasin on usaldusväärsem kui kõik sõbrad; et printeriga on keerulisemad suhted kui vanema õega; et vakstul on parem ajalooline mälu kui mõnel professoril; et see on nii ebaõiglane, kui üürike ja traagiline on ühe vatitiku elusaatus; et need taimeriga spa dušid on isiklikult süüdi sinu veekogemuse rikkumises; et kahe kinda korraga kaotamine ei mõju nii rängalt kui see üksik õnnetu, kes ennast sahtlis sulle aeg-ajalt meelde tuletab," kommenteerib "Tundmatute asjade metsa" autor-lavastaja Andreas Aadel.

"Aga enamasti on siiski tunne, et asju on liiga palju, ja et kõik need esemed istuvad ühe suure ühtlase sahiseva massina kuskil meie elude tagaplaanil, suutmata meid mõjutada, nõudmata meiepoolset tähelepanu, vastutust, hoolitsust," lisas lavastaja.

Laval on palju asju ning Grete Jürgenson ja Kirill Havanski. Loometiimis on veel autor-lavastaja-kunstnik Andreas Aadel, kunstnik Arthur Arula, valguskunstnik Rene Liivamägi, operaator Juss Saska, helioperaator Andreas Jõesaar ja plakatikunstnik Johann Kööp.