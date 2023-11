Galerii: Tartu Uues Teatris esietendus Ene Mihkelsoni luulel põhinev tantsulavastus

Lavastaja Joosep Susi kommenteeris ERR-ile, et kui ta teaks, millest see lavastus täpselt räägib, siis ta seda ei teeks. Tõukepunktiks on Ene Mihkelsoni luule. "Mitte selles mõttes, et me üritaksime kuidagi kujutada täpselt seda, mida Mihkelson oma luules teeb. Pigem võiks öelda, et see on selline ainuliste isiklike lugemiskogemuste panek liikumisse, liikumiskeelde. Meie lähtekohaks on küsimus, et mida Mihkelsoni luule meiega teeb," ütles Susi.

Lavastuse mõistmiseks ei ole vaja Mihkelsoni loomingut tunda, vaid kogemuse saab igaüks ise luua erinevate esiletükkivate tähenduste kaudu. "Ma arvan, et kui sa oled Mihkelsoni lugenud ja vaatad seda lavastust, siis vaatamiskogemus on mõnevõrra erinev. Ma isegi ütleks, et see on omamoodi liikumises väljendatud arvustus, väga isiklik arvustus Mihkelsoni luulele läbi paljude kümnendite," rääkis Susi.

Publiku ees on Grete Jürgenson ja Ekke Hekles ning külalisetendajatena Johanna Vaiksoo ja Ragnar Uustal. Loometiimis on lisaks autor-lavastajatele Maret Tammele ja Joosep Susile kunstnik Arthur Arula, valguskunstnik Oliver Kulpsoo, helikujundaja Karl Saks ja plakatifoto autor Krista Mölder.

Etendused Tartu Uues Teatris: 17. ja 18. novembril ning 6.–9. detsembril.