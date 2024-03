Tartu Uues Teatris esietendub lavastus Ants Laidami loomingust

Kuigi Laidam on laiemalt tuntud looga "Sport, sport, sport", on tal lugusid sadu kordi rohkem. Need räägivad armastusest ja argipäevast, tööst ja unistustest, igatsusest möödunud aegade järele ja muidugi spordist. Laidami looming ei pälvinud kunagi laialdast tunnustust, kuid see teda ei pidurdanud. Ta avaldas lugusid oma kodulehel, kuhu neid kogunes enam kui 600.

Lavastaja Ringo Ramul selgitab, et kuigi Ants Laidam on lavastuses kesksel kohal, ei ole tegemist eluloolavastusega, vaid pigem fenomenilavastusega, mis seab fookusesse Laidami loomingu. "Püüame tabada seda inimeseks olemise rõõmu ja valu, mis tuleb välja Antsu lauludest."

Ka dramaturg Priit Põldma nõustub, tuues välja emotsioonide virvarri, mis Laidami lugusid kuulates tekib: "Algul on naljakas, ühel hetkel hakkab väga kurb ja siis tekib hästi tugev äratundmine. See igatsus, millest Ants laulab ja mis teda ajab laule tegema, on väga puudutav ja liigutav. Need tunded, mida Ants Laidam oma lauludes väljendab, on meile kõigile mingitel hetkedel väga omased. Tema julgeb neid väljendada lihtsalt nii siiralt, ilma filtriteta, hästi otse."

Lavale astuvad Grete Jürgenson, Elise Metsanurk, Johannes Richard Sepping (Rakvere Teater) ja Eduard Tee. Lavastuse kunstnik on Arthur Arula, helikujundaja Raido Linkmann ja valguskunstnik Rene Liivamägi. Plakatimaali autor on Paper Cuts.

"Ants, Ants, Ants" esietendub Tartu Uue Teatri suures saalis 8. märtsil.