Näitlejatudeng lavastusest "Päva lõpuks, kiigu": Tartu vaim tuuakse hästi esile

Tartu Uue Teatri 16. hooaja avab Renate Keerdi uuslavastus koos EMTA lavakunstikooli XXXI lennu näitlejatega. See on Keerdi seitsmes lavastus Tartu Uues Teatris.

Pealkirja "Päva lõpuks, kiigu" sai lavastus Uue Teatri seinalt.

"Ma olen juba aastaid sellest mööda jalutanud ja muhelenud. Ja see koguaeg on alateadvuses olnud ja nüüd toimus täpselt see aeg," rääkis lavastaja Keerd uue näituse nimest ja inspiratsioonist.

Keerdile iseloomulikult on lavastusse põimitud erinevaid inimeseks olemise tasandeid, muundumistes on absurdsust ja ka muljetavaldavat füüsilist liikumist.

"Igapäevased ujumised Emajões on olnud teemas," tutvustas EMTA lavakunstikooli XXXI lennu näitlejatudeng Markus Andreas Auling. "Proovides on olnud piisavalt palju müramist. Senistest töödest kõige enam on siin tegemist mitte klassikalises mõttes näitlemisega, vaid see on üks visuaalne ja kujundlik teos."

Keerd on teatritudengitega töötanud varemgi ning ütleb et noortega kaasneb alati kirg ja entusiasm, mis sütitab ka lavastajat.

"Ja rääkides sellest kursusest - tõemeeli, ma ei pea liialdama, äärmiselt sisukad, ägedad, arukad ja elutargad noored [on]," kommenteeris Keerd noori.

Kaks kuud kestnud prooviperioodil elasid noored Tartus ning said lavastajalt ülesande avastada linna ja käia ka kohtades, kuhu muidu ei jõuaks.

"Me oleme kogunud materjali selle pealt, mida me oleme kogenud, näinud ja avastanud. Tartu vaim on minu arust hästi kohal siin lavastuses," rääkis näitlejatudeng Emili Rohumaa.