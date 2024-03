Tartu Uus Teater skandaalset lavastust ära ei jäta

Tartu Uus Teater otsustas, et jätkab lavastuse "Ants, Ants, Ants" etendustega. Lavastus on inspireeritud Ants Laidami loomingust. Reedel jõudsid sotsiaalmeediasse aga väited tema vägivaldsusest.

Perele lähedal olnud isiku väidete kohaselt oli Ants Laidam mees, kes korduvalt vägistas oma naist ja peksis lapsi. Lavastaja Ringo Ramuli sõnul olid nad teadlikud, et Laidam oli karmi käega mees, kelle suhted pereliikmetega olid keerulised. Täna avaldatud infoga nad kursis ei olnud.

Ramul ütles, et tegemist ei ole dokumentaalse lavastusega Ants Laidami elust ning lavastuse eesmärk pole teda ülistada ega õigustada. Tänast esietendust ära ei jäeta, aga kui keegi piletiostnutest soovib oma pääsmest uue info tõttu loobuda, ostab teater pileti tagasi.

"Seda lavastust ette valmistades olime me vestelnud tema pojaga, kellelt me kuulsime, et isa oli kohati karmi käega mees ja kohati olid suhted pereliikmetega keerulised, aga sellest hoolimata andis tema poeg selle lavastuse tegemiseks rohelise tule. Kuna selles lavastuses me ei tegele Ants Laidami elulooga, vaid tema loominguga ja kogu tema loominguline pärand on poja käes, suhtlesime me ainult tema pojaga," ütles lavastaja Ringo Ramul.