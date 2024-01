Esna Galeriis avatakse Ene Mihkelsoni tekstidele pühendatud näitus

Näituse ühe kuraatori Aija Sakova sõnul toob väljapanek tähelepanu keskmesse nii Ene Mihkelsoni luule kui ka proosa ning avab seeläbi ukse kirjaniku maailma. Näitus juhib tähelepanu tekstide ja maastike omavahelistele seostele ning on ajendatud Ene Mihkelsoni sügisel saabuvast 80. sünniaastapäevast.

"Ene Mihkelsoni vanemad olid pärit Järvamaalt ning ka ta ise sündis 1944. aastal just Tammekülas. Kolm aastat varem oli taganev Punaarmee hävituspataljon suure osa selle piirkonna küladest maha põletanud," rääkis kuraator.

Sakova sõnul on oluline teada sedagi, et kirjaniku vanemad Evi ja Heinrich Mihkelson olid alates 1949. aastast sunnitud end nõukogude võimu eest metsas varjama ning Ene kasvas üles oma tädi hoole all, elades ja õppides mitmetes mõisakoolides.

Valmistudes Mihkelsoni juubeliaastaks, võtsid Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed Marju Lauristin, Sirje Olesk ja Mart Velsker 2023. aasta suvel ette rännaku Ene Mihkelsoni Järva- ja Virumaa radadel. Näitusele on Marju Lauristin välja valinud Ene Mihkelsoni loomingust küla- ja mõisamaastikke, Lõimetsa küla mahapõletamist käsitlevaid luuletekste, aga ka proosakatkeid. Tekstikatkete kõrval saab vaadata ka kaasaegseid fotosid neist paigust.

Esna Galerii peremehe Martin Bristoli sõnul on näituse külastajatel võimalus tutvuda ka Ene Mihkelsoni romaani "Nime vaev" käsikirjaga, mis on pärit Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist. "Kuna Esna Galerii on aeglustumise ja süvenemise paik, tahamegi inimestele pakkuda võimalust sukelduda sõnameistri maailma. Kogeda tema tekste enda ümber ja enda ees ning nautida sõna mõju," rääkis ta.

Näituse avamisel vestleb Ene Mihkelsoni sõbra ja pärandihoidja Marju Lauristiniga tekstide ja maastike omavahelisest seostest kirjandusteadlane Aija Sakova.

Näituse tekstid ja fotod on valinud Marju Lauristin ja Aija Sakova, kujundas Rene Haljasmäe. Näitus jääb Esna Galeriis avatuks mai keskpaigani.