Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis Igor Kotjuh

Kultuurimõtestaja žürisse kuulusid Marju Lauristin, Arne Merilai, Ragne Kõuts-Klemm ja Brita Melts. Kõuts-Klemmi sõnul on Igor Kotjuh avardanud kirjanduse ja kultuuri käsitlust ja teinud seda tundlikul moel keerulisel ajal, mil sõda kallutab võtma vene ja venekeelsuse suhtes pigem must-valgeid seisukohti. "Ta on olnud üldauditooriumile just viimase aasta jooksul hästi nähtav oma tõlgendustega, tuues nähtavale venekeelsete kirjanike panuse meie kultuuriloos. Ta kõnetab iga kultuurihuvilist, mitte ei püüdle elitaarsuse poole. Ta pigem seob kogukondasid kui et tekitab nende vahele lõhesid," ütles ta.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia on mõeldud Eesti kultuurimeedias ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

Preemiale võivad kandidaate üles seda nii kultuuriväljaannete toimetused, autorid ise kui ka Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed. Preemia suurus on 1000 eurot.

Varasematel aastatel on kultuurimõtestaja preemia pälvinud Jaan Tootsen (2022), Rein Veidemann (2021), Aivar Kull ja Henri Kõiv (2020), Joonas Hellerma (2019).