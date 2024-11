Galerii: Dmitri Kotjuhi fotonäitus vaatleb Ukraina külaelu

Näitus "Ukraina minu Arkaadia" sai nime Dmitri Kotjuhi kirjanikust venna Igor Kotjuhi samanimelise luuletuse järgi. Zabarivka on 200 elanikuga küla Põhja-Ukrainas, 50 kilomeetri kaugusel Valgevene piirist. Fotodel kujutatakse selle väikeasula lihtsat igapäevaelu ja inimesi läbi aastate.

"See elu on siiamaani seal selline, et käivad need vanad piimaautod, kiirabiautod. Inimesed lüpsavad lehmi, siis toovad piimapukki neid oma piimaämbreid," rääkis Kotjuh. "Need fotod on võetud aastal 2009, siis ma läksin teadlikus elus esimest korda sinna külla. Ma olin siis juba fotograaf, käisin mööda küla ja pildistasin inimesi. Ma käisin ka 2010, 2011, 2012 ja igal aastaajal külastasin. See oli väga põnev väljakutse minu jaoks," tutvustas fotograaf.

Dmitri Kotjuhi kogus on aastatetagusest Ukraina külaelust 15 000 ülesvõtet, millest ta valis Türi näituse tarvis 40. Neil piltidel inimesed valdavalt ei poseeri, nad on naerusuised ja veel täis lootust. Praegu, aga ennekõike sõja tõttu, on külas, kus Dmitri veetis oma lapsepõlve, kõik muutunud.

"Vanemad inimesed ikka surevad, noored abielluvad ja külad jäävad tühjaks. See aeg, mida ma käisin seal pildistamas, oli viimane kuldne aeg," tunnistas Kotjuh.

Dmitri Kotjuh on sündinud Võrus, töötanud pressifotograafina 18 aastat ning on võitnud mitmeid pressifoto auhindu. Näitus "Ukraina minu Arkaadia" jääb avatuks 1. detsembrini.