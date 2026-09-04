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Fotonäituse avanud Dmitri Kotjuh: bändid on nagu näitlejad

kultuur
Foto: Olev Kenk/ERR
kultuur

Pressifotograaf Dmitri Kotjuh on kõikvõimalikke kontserte pildistanud 20 aastat, kuid viimasel ajal on teda hakanud huvitama, mis toimub lava ees.
Türi kultuurikeskuses avatud fotonäitus kujutabki elu ja melu fännisektoris.

Kesk-Eesti ajalehe Järva Teataja fotograaf Dmitri Kotjuh on pildistanud väga paljusid tuntud artiste. Kuid ikka on talle öeldud, et põnev oleks näha ka seda, mis toimub lava ees.

"Tavaliselt antakse pildistada ainult kolm esimest laulu ja tahaks rohkem keskenduda ikka artistile. Aga siis tuleb mõelda, teha valikud, millal ma pildistan fänne. Ja vahel ka siis, kui lubatakse pildistada tervet kontserti, juba seal keskendun fännidele," rääkis Kotjuh ise.

Hea tulemuse saamiseks tuleb fotograafil teha põhjalikku eeltööd, et aru saada artisti maneeridest.

"Bändid on nagu näitlejad, teevad samu liigutusi igal kontserdil. Siis tuleb neid tähele panna ja seista juba teatud kohas ja siis artist teeb seda asja, mida teeb tavaliselt. Siis tulevad väga head pildid," selgitas fotograaf.

Kotjuh on pildistamas käinud ka Lätis, Leedus ja Soomes, kuid kõige paremaks peab ta siiski Eesti publikut.

"See on selline elav publik, väga dünaamiline, liikuv. Ja mulle meeldib, kui on mingi raju kontsert, siis Eesti fännid on väga ettevaatlikud ka. Kui keegi kukub näiteks, siis nad aitavad, abistavad seda inimest, küsivad, kas kõik on korras. Ja siis jälle hakkavad tantsima ja mosh'ima."

Dmitri Kotjuhi fotonäitust "Seljaga lava poole" saab Türi kultuurikeskuses vaadata 17. oktoobrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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