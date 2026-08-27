X!

Dmitri Kotjuhi Türil avanev fotonäitus pöörab objektiivi lavalt publiku poole

Kunst
Dmitri Kotjuhi fotonäitus pöörab objektiivi lavalt publiku poole.
Dmitri Kotjuhi fotonäitus pöörab objektiivi lavalt publiku poole. Autor/allikas: Dmitri Kotjuh
Kunst

3. septembril kell 17 avatakse Türi kultuurikeskuses Dmitri Kotjuhi fotonäitus "Seljaga lava poole", mille keskmes on kontserdipublik – fännid, nende emotsioonid, visuaalne kultuur ja spontaansed reaktsioonid.

Kui kontserdifotograafi objektiiv on tavaliselt suunatud lavale, siis sellel näitusel pöörab fotograaf selja lavale ja jäädvustab neid, kellega koos sünnib elava esinemise maagia.

Mõte pöörata rohkem tähelepanu publikule tekkis Kotjuhil aastate jooksul kontserte pildistades.

"Inimesed hakkasid mulle kirjutama, et ma fänne rohkem pildistaks, sest neid on nii huvitav vaadata. Nii avastasingi enda jaoks kontserdipubliku kui väga põneva vaatenurga, kuidas kontserte kajastada," ütles Kotjuh.

Publiku pildistamine esitab fotograafile oma väljakutse. Laval toimuvaks saab varasemate kontsertide põhjal mingil määral valmistuda, fännide emotsioonid ja reaktsioonid sünnivad aga spontaanselt. Näituse 30 fotole on jõudnud nii kontserdikultuuri visuaalne külg kui ka hetked, mida fotograafil tuleb märgata ja tabada kohe.

Dmitri Kotjuh on pildistanud kontserte 2007. aasta suvest ning jäädvustanud sellest ajast mitusada kontserti Eestis, mujal Baltikumis ja Skandinaavias. Tema fotod on korduvalt jõudnud rahvusvahelisse meediasse.

"Seljaga lava poole" jääb Türi kultuurikeskuses avatuks 17. oktoobrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:53

Ansambel Hortus Musicus alustab 55. hooaega Charpentier' ooperiga

15:47

Aparaaditehase festival avab uksed kunstnike stuudiotesse ja sulgeb Kastani tänava autoliiklusele

15:21

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

15:13

Helmut Jänes: Kumu Dokumentaali filmi valides on põhilline, et film oleks hea

15:12

Tuulikki Bartosik: Eestis öeldi mulle, et naine lavale ei saa

14:18

Dmitri Kotjuhi Türil avanev fotonäitus pöörab objektiivi lavalt publiku poole

14:17

Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Nele Kurvits

12:59

Raamatupoe pidaja: inimesed tulevad raamatupoodi suhtlema ja muljetama

12:53

Kaisa Ling asutas uue produktsioonimaja House of Palagan

11:44

Musica Sacra toob Pärnusse barokki, Viini klassikud ja nüüdismuusikat

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

26.08

Suri muusik ja pikaaegne rahvusringhäälingu töötaja Tauno Pääslane

26.08

Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

26.08

Suri koomik Sten Erik Allikas

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused

26.08

Suri "Rocky Horror Picture Show" peaosatäitja Tim Curry

26.08

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

09:03

Suri Jaapani kunstnik Yayoi Kusama

26.08

Jaak Juske: Pelgulinnas varjasid ennast Toompea pätid

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

15:21

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo