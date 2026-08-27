Dmitri Kotjuhi Türil avanev fotonäitus pöörab objektiivi lavalt publiku poole

3. septembril kell 17 avatakse Türi kultuurikeskuses Dmitri Kotjuhi fotonäitus "Seljaga lava poole", mille keskmes on kontserdipublik – fännid, nende emotsioonid, visuaalne kultuur ja spontaansed reaktsioonid.

Kui kontserdifotograafi objektiiv on tavaliselt suunatud lavale, siis sellel näitusel pöörab fotograaf selja lavale ja jäädvustab neid, kellega koos sünnib elava esinemise maagia.

Mõte pöörata rohkem tähelepanu publikule tekkis Kotjuhil aastate jooksul kontserte pildistades.

"Inimesed hakkasid mulle kirjutama, et ma fänne rohkem pildistaks, sest neid on nii huvitav vaadata. Nii avastasingi enda jaoks kontserdipubliku kui väga põneva vaatenurga, kuidas kontserte kajastada," ütles Kotjuh.

Publiku pildistamine esitab fotograafile oma väljakutse. Laval toimuvaks saab varasemate kontsertide põhjal mingil määral valmistuda, fännide emotsioonid ja reaktsioonid sünnivad aga spontaanselt. Näituse 30 fotole on jõudnud nii kontserdikultuuri visuaalne külg kui ka hetked, mida fotograafil tuleb märgata ja tabada kohe.

Dmitri Kotjuh on pildistanud kontserte 2007. aasta suvest ning jäädvustanud sellest ajast mitusada kontserti Eestis, mujal Baltikumis ja Skandinaavias. Tema fotod on korduvalt jõudnud rahvusvahelisse meediasse.

"Seljaga lava poole" jääb Türi kultuurikeskuses avatuks 17. oktoobrini.