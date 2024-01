Eero Alevi näitus "Lauamäng ja lend paberist linnuga" vaatleb elu ja haprust

Näitusel on pea paarkümmend maali ja joonistust, sealhulgas palju uudisloomingut. Väljapanek tõukus kunstniku sõnul kahest motiivist. Üheks oli Alevi laste tehtud habrastest paberkujudest inspireeritud lind, mille üles maalimine on justkui püüd säilitada midagi, mis on säilimatu. Teine näitust läbiv motiiv on lauamäng kui metafoor elule.

"Teekonna kujund on mulle alati olnud sümpaatne ja kuidagi võrreldav metafooriga elule, et viskad täringut ja täringuviskest siis sõltub, milline see teekond saab olema," sõnas kunstnik Eero Alev.

Näitus on avatud 3. märtsini.