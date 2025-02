Galerii: Artrovert galeriis avati Eero Alevi maalinäitus "Silmapiiril"

Teisipäeval avati Tallinnas Artrovert galeriis Eero Alevi näitus "Silmapiiril", mis on arutlus kasvamise, suureks kasvamise, laste, lapsepõlve, metsa ja mere, murede, muretuse ning horisondi muutumise üle.

Värskelt valminud maaliseeria on mõtteline jätk Artrovert galeriis kaks aastat tagasi toimunud isikunäitusele "Siis korraga ma näen sind". Töödes on näha ka kunstniku enda pereliikmeid, mitmed teosed on aga valminud isegi koos kunstniku viie-aastase pojaga.

"Ma kasutan maalides päris palju oma pereliikmeid, valdavalt lapsi. Laste kaudu ma tunnen, et ma mõtestan väga palju ka iseennast lahti, saan endast teada," sõnas Eero Alev.

"Mu poiss tahab hästi palju koos maalida. Ma annan talle tüki lõuendit, siis ta ütleb, et tee taust mulle, ma teen talle motiivi alla ja tema tuleb oma tegelastega sinna peale. Ühe maali puhul oleme teinud nii, et mina alustasin, tema jätkas ja mina jälle lõpetasin," rääkis kunstnik.