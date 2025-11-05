Atrovert galeriis avati Tea Lemberpuu ja Maris Siimeri ühisnäitus

Artrovert galeriis on avatud kahe kunstniku, Tea Lemberpuu ja Maris Siimeri ühisnäitus "See on mind alati muutnud". Väljas on mõlema kunstniku värskelt valminud maaliseeriad.

Kõik sai alguse kunstnike omavahelistest vestlustest ruumi teemal.

"Kõigepealt alustasime juttu ruumist ja sellest, kuidas ruum meid muudab, sellest, kuidas ruumi enda omaks teha, ja sealt edasi liikusime püha ruumi juurde ja selle juurde, mis on need isiklikud pühad hetked igapäevases elus, kuidas neid leida ja kuidas neid väljendada," ütles kunstnik Tea Lemberpuu.

"Millest kõigest see ajendub minu jaoks, on kõigepealt igatsus, tahe otsida seda mingisugust sõnulseletamatut ruumi, mida ei saagi hästi sõnadesse panna. Meie oleme seda uurinud läbi maalimise," ütles kunstnik Maris Siimer.

Teosed on galeriis paigutatud läbisegi, nii on tekkinud ruumis ilusaid dialooge ja peegeldusi teineteise töödelt.

"Üheks tähtsaks märksõnaks on ühendus, ja siis on tore avastada, et me oleme ise leidnud läbi selle tehnilise võtte selle ühenduse ja loomulikult oleme teineteisest väga palju mõjutatud, ja see kajastub ka maalides," sõnas Siimer.

"Me oleme ise ka aru saanud, et selle protsessi jooksul me oleme tunduvalt üksteisele lähenenud ja võib-olla võtnud üle ka mingisuguseid maalivõtteid ja eelkõige on see näha kõrvaltvaatajale," sõnas Lemberpuu.

Näitus Artrovert galeriis on avatud detsembri keskpaigani.