Kadri Toomi näitus "Kerguse kõrgusel" peegeldab haprust ja õrnust

Näitusel "Kerguse kõrgusel" jätkab Kadri Toom tema eelmistele seeriatele omaste tuttavate erksate värvitoonide ja kollaažitehnikaga.

"Töödel on sellised haprad maastikud, keskkonnad, kus siis kõik kujundid justkui hõljuvad õhus ja ei toetu millelegi. Ma arvan, et seda kergust näeb minu töödes üldjuhul üsna palju. Iga näitusega ma üritan ületada mingeid piire, mis ma enda jaoks olen kehtestanud. Taaskord siis olen uusi tehnilisi võtteid kasutanud. Töödes on kollaaž ja graafika erinevad tehnikad," ütles kunstnik Kadri Toom.

Oma teostes kasutab Toom alternatiivseid ja eksperimentaalseid graafika- ning fototehnikaid, nagu näiteks monotüüpiat, siiditrükki, kõrgtrükki, tsüanotüüpiat ning karborundumit. Ühendades need omakorda enda marmoreeritud jaapani paberil kollaažitehnikaga. Käesoleva näitusega katsetab kunstnik ka iseenda ja tööde füüsilisi piire.

"See on tõesti juba minu inimvõimete piir, ma veel suudan neid suuri pabereid üksi vannitada ja trükipressile asetada. Mõnes mõttes oli see väga suur väljakutse kõike seda hoida puhta ja täpsena," ütles Toom.

"Kadri Toom on eksperimentaalne graafik. Ta ei karda värvi, ta ei karda suuri mõõtusid. Ma arvan, et ka kogu väljal eristub ta kõigist teistest. Mulle sobib ka see, et Kadri töötab pigem seeriate mitte tiraažidega. Põhimõtteliselt on need nagu maalid. Igaüks ainulaadne ja kordumatu," ütles galerist Siim Raie.

"Mulle meeldib see mõte, et kõike on üks, võib-olla see tuleb ka sellest, et mul on maaliõpingute taust. Et ma töötan küll graafikameediumis, aga mõtlen justkui maalija," ütles Toom.

2. mail uksed avav näitus jääb Artrovert galeriisse juuni alguseni.