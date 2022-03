Pildid: Siim Raie avas Nõmmel kaasaegse kunsti galerii Artrovert

2. märtsist on Tallinnas Nõmmel avatud uus Eesti kaasaegsele kunstile pühendatud galerii Artrovert, kus on esindatud tööd noortest tärkavatest kunstnikest kuni klassikuteni. Galerii missiooniks on tuua kaasaegsed autorid inimestele lähemale ja nende kodudesse.

Galerii asutaja Siim Rae inspiratsiooniks galerii loomisel oli juba kaks aastat kestev pandeemia. "Selle käigus olen pidanud sadu videokoosolekuid ja näinud paljudel inimestel koduseks taustaks tühje seinu, mis võiks olla täidetud kaasaegse Eesti kunstiga."

"Olles ise kunsti koguja, siis näen ja mõistan, kui oluline on see keskkond, milles elame ja töötame. Selle mõtestatus, vahelduvus, esteetilisus, aga ka mängulisus. Kaasaegsel kunstil on kõik need omadused muuta me meeleseisundeid ja keskkondi paremaks," sõnas Raie ja lisas, et kaasaegne kunst ei pea jääma üksnes näitustele ja muuseumidesse. "Artrovert galerii missioon on kunsti jõudmine meie igapäevaellu."

Nimi Artrovert on Raie sõnul tuletatud sõnadest ekstravert-introvert ning kunst. "Kui introvert on keegi, kes on suunatud sissepoole, siis artovert on keegi, kes on alati pööranud oma pilgu kunsti poole. Galeriis on esindatud nende kunstnike tööd, kes minu pea pöörama panevad ja pilku püüavad."

Avamiskollektsioonis on müügil Anders Koorti, Eero Alevi, Janika Turu, Kadri Toomi, Kiwa, Kristi Kongi, Liisa Jugapuu, Mihkel Ilusa, Olev Kuma, Saskia Järve, Sirja-Liisa Eelma ja Sirje Runge tööd, Siim Raie sõnuil aga peatselt lisandumas veel mitmeid autoreid ja töid.

Galeriis on lisaks kunstile väljas Skandinaavia brändide Norr11 ja 101 Copenhagen mööbel, valgustid ning disaini- ja interjööritooted. Galerii Artrovert (Raudtee tn 23/1) on avatud kolmapäevast reedeni kell 12.00 – 18.00 ja laupäeviti kell 11.00 – 15.00, teistel aegadel kokkuleppel.