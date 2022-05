Siim Raie: inimestel on kunsti vaja

"Minu suureks rõõmuks ja üllatuseks on see, et inimestel on vaja kunsti. Arvasin, et see galerii ei saa olema nii populaarne, aga tõesti – on külastajaid, aga on ka ostjaid. Olen kaheksa nädalaga müünud 19 tööd," rääkis galerist.

Raie ütles, et tema isiklik kunstimaitse on arenenud kogemuste kaudu aja jooksul. "Seda galeriid pidades on mul ainult üks põhimõte – ma võtan müüki töid, mida ma ise ostaks. Mul on oma kunstikogu juba tekkinud ja arvan, et mu maitse on välja kujunenud. Neid töid, mis mind üldse ei kõneta, ei oskaks ma müüa."

Selleks, et kunstimaitset arendada, tuleb Raie sõnul käia palju näitustel ja näha tuhandeid pilte. Tema sõnul ei tasu kunsti kiirustades koguda.

Oma viimase tugeva kunstikogemusena tõi Raie "OP"-is välja Tartu kunstimuuseumis oleva Ludmilla Siimu näituse "Olemise helk". "Mulle imponeerisid just tema hilisemad tööd. Aga annan endale aru, et tema tööd võivad jääda minu võimalustest kaugemale. Kõike ei peagi omama, suurt osa kunstist võib käia näitusel vaatamas."

Raie, kelle soov on, et Eesti kunst jõuaks Eesti kodudesse, sõnas, et kunstil on eriline võime inimesi aidata ja keerulisi hetki ületada.

Galerii asub aadressil Raudtee 23-1 ja on avatud kolmapäevast reedeni kellaaegadel 12-18, laupäeviti kell 11-15.