Artrovert avas Kalarannas suureformaadiliste maalide näituse "XL lõuend"

Üle kolme meetri kõrgune ruum inspireeris galerist Siim Raiet tooma kokku kuus autorit, kes tegelevad suureformaadilise maaliga. Näituse kujunduse tingis ruumi omaniku nõue, et seintele midagi kinnitada ei tohi. Nii sündisid maali pingutusraamist inspireeritud konstruktsioonid, mis moodustavad omapärase labürindilaadse näituseruumi.

"Galeriis on suuri lõuendeid nii alusraamil kui alusraamita. Just selline alusraamita lõuend on eriti magus, sa saad sellele kunstile nii lähedale, et distants temaga puudub. Võid ninapidi vastu minna. võid nuusutada, kui tahad," ütles Raie.

"Võib-olla annab see mõnele inspiratsiooni või arusaama sellest, kuidas kunst sünnib. Ka kaasaegses kunstis räägime väga palju sellest, mis lõuendil toimub, aga lõuendi enda aegajalt justkui unustame ära. Kuid siin on võimalik näha nii lõuendi narmendavat serva, krunti kui ka värvikihti. See avab kunsti rohkem, laseb lähemale ja võib-olla tekitab ka teistsuguseid tundeid," arvas Raie.