Artrovert galerii kolib Nõmmelt Telliskivisse

Uues asukohas avab Artrovert galerii uksed Heleliis Hõimu näitusega "Siis kui päike tõuseb". Veel viimaseid päevi on Nõmmel avatud ka Kärt Summatavati väljapanek "Kosmiline kokkupöörd".

Kahe aasta jooksul on Artrovert galeriis avatud üle kümne näituste, teiste hulgas on galeriis näinud Kiwa, Mihkel Ilusa, Olev Kuma ja Saskia Järve värskeid töid.

Nimi Artrovert on Raie sõnul tuletatud sõnadest ekstravert-introvert ning kunst. "Kui introvert on keegi, kes on suunatud sissepoole, siis artovert on keegi, kes on alati pööranud oma pilgu kunsti poole. Galeriis on esindatud nende kunstnike tööd, kes minu pea pöörama panevad ja pilku püüavad."