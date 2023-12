Galerii: Hop galeriis avati Pille Ernesaksa näitus "Sirelipaine"

Ernesaks uurib näitusel mälestusi esivanematest tänases päevas. Olukorda, kui lihtne vanaisa on siiski midagi olulisemat ja aegadeülesemat, kui hinges kriibib. Kultuurilised ja isiklikud väärtused mõjutavad, mida peab inimene õnneks ja kuidas ta selle saavutamise poole püüdlema peaks.

Pille Ernesaks on kunstnik, kelle looming saab tugevalt inspiratsiooni tema lähedastest, perest, traditsioonidest, elupaigast, lapsepõlvest ning ta püüab mälestuste fragmente ja tundeid arhiveerida kunstniku positsioonilt. Ernesaks armastab maalida suurtele ja vabalt rippuvatele lõuenditele, sageli voldib ja kortsutab neid ning otsib piire korra ja kaose vahel, naudib abstraktset lähenemist ja kontseptuaalsust.

""Sireli, kas mul õnne?" on tuntud koorilaul, mille on loonud minu vanaisa Gustav Ernesaks, kellel on 12. detsembril 115. sünniaastapäev. Tema nimega tramm sõidutab mind ja pere väga sageli – see on veidi naljakas ja sürrealistlik tunne ka minu lastele, kuid kahtlemata teeb südame hellaks. Kui see juhtub mõnel eriti olulisel hetkel, siis otsin salajasi märke või vanaisa kaudset toetust. Romantiseerin olukordi," rääkis Pille Ernesaks.

"Minu mälestused vanavanemate väikesest poolmetsikust aiast Kadriorus on kustumatud. Õunapuudealune meelespeasina, kolmikust kased, aiaäärsed sirelid ja omapäraselt järsakule ehitatud paekivitrepiga maja – viielised õied. Kuid need mälupildid lähedastest ja ängistus kultuuripärandi säilimise pärast on mind tihe-tugevalt sisse mähkinud – kui võrgendkoi toomingat – olen lootusetult seotud hingest ja südamest," avaldas Ernesaks.

Pille Ernesaks elab ja töötab vabakutselise kunstnikuna Tallinnas. Ta on lõpetanud G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli koorijuhtimise eriala, Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini eriala, töötanud peale lõpetamist u. 15 aastat põhitööna telekunstnikuna ja loonud selle aja jooksul hulgaliselt stuudiokujundusi. Pärast seda perioodi keskendus Ernesaks aktiivsemalt maalimisele. Kunstiloomelistel eesmärkidel alustas ta sügisel õpinguid Tallinna Ehituskooli mööblirestaureerimise erialal. Pille Ernesaks on Eesti Maalikunstnike Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. On võitnud avaliku kunstiteose konkursse, osaleb aktiivselt ühisnäitustel ja korraldab isikunäitusi. Viimane neist toimus 2022. aasta sügisel Helsingis (galerii Myymälä 2), 2024. aastal on tulekul näitus Artrovert galeriis Tallinnas.