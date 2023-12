Kunstnik Pille Ernesaks müüb kalli maali "Kallis", et püstitada Gustav Ernesaksa majamuuseum

Kunstniku sõnul on jälitanud teda nii unes kui ilmsi soov rajada Gustav Ernesaksa kunagisse kodumajja Oru tänaval majamuuseum. Legendaarses rahvusmeeskoori lauljate kätega ehitatud majas tegutseb praegu hotell, mis tundub kunstnikule ebaõiglane.

"Kui ma vaatan seda vanaisa Oru tänava 10 maja, siis ma mõtlen, et mis asi see nüüd on. Ma mõtlen, et kas minul on imelik tunne, et see asi ju peab ära lõppema. "Aga kõik on nii kallis ümberringi ja seda tuuakse põhjenduseks, miks see nii on," kurtis Ernesaks.

"Minule on kallid vanaisa ja vanaema ning mälestused, mistõttu valasin ma selle suure kalli suurde kallisse maali, kus polegi muud kui üks suur "kallis", mis on kirjutatud pliiatsitega ja maalitud suure pintsliga. See on kallis maal, mis maksab üks miljon ja toetab minu soovi osta riigilt maja tagasi ja teha sinna majamuuseum ja loomemaja," avaldas Ernesaks.