Gustav Ernesaksa fondi peastipendiumi laureaat on Pärt Uusberg

Gustav Ernesaksa Fondi asutasid 1993. aastal Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Eesti Kooriühing, Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Rahvusmeeskoor ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Fondi eesmärk on väärtustada koorimuusikat. Fond annab igal aastal välja Gustav Ernesaksa nimelise koorimuusika edendamise stipendiumi ja õppestipendiumi. Peastipendium määratakse igal üld- ja noorte laulupeo aastal. Stipendiumite väljaandmist rahastavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning Eesti Rahvuskultuuri Fond. Samas kutsub fondi haldusnõukogu üles ka kõiki koore ja koorilauljaid fondi tegevust annetustega toetama, et üheskoos valdkonna arendajaid toetada ja tunnustada.

Gustav Ernesaksa fondi nõukogu esimehe Aarne Saluveeri sõnul otsustas nõukogu tunnustada peastipendiumiga XIII noorte laulupeo kunstilist juhti, heliloojat ja dirigenti Pärt Uusbergi. Nõukogu tõi esile tema silmapaistvuse olulistes rollides kooriliikumise edendaja ja kooride asutaja, helilooja, arvamusliidri ja nüüd ka laulupeo üldjuhina.

"Võib öelda et nii nagu Gustav Ernesaks oli nõukogude okupatsiooni poolt moonutatud ühiskonna rasketel aegadel kooriliikumise ja rahva mahasurutud vabaduspüüde vaim, siis tänases mitmetes kriisides vaevlevas maailmas kujunes Pärt Uusbergist kooriliikumise suurkuju, kelle hinges ja kätes olev kompass näitas noorele põlvkonnale laval ja kuulajaile lauluväljakul teed valguse suunas," ütles Saluveer.

"Uusbergi erakordselt põhjalik ja pühendunud tegevus, siiras omanäoline loominguline otsing ja emakeele peeneid nüansse helidesse maaliv looming on saanud juba täna Eesti koorimuusika klassikaks. Mul on hea meel, et saame laulutaadi 115. sünniaastapäeval teda tunnustada Eesti koorimuusika kõrgeima tunnustuse – Gustav Ernesaksa fondi peastipendiumiga," lisas Saluveer.

Pärt Uusbergi on tunnustatud ka Gustav Ernesaksa fondi koorimuusika edendamise stipendiumiga (2014). Ta on pälvinud noore kultuuritegelase preemia, saanud Tartu Ülikooli Tänutähe ning samuti stipendiumi Ela ja sära. Lisaks on Uusberg Eesti Rahvusringhäälingu aasta muusik 2023.

Gustav Ernesaksa fondi koorimuusika edendamise stipendiumi pälvib Eesti Kooriühingu ettepanekul Eesti Meestelaulu Seltsi aastaid juhtinud Marika Kuusik. Gustav Ernesakas Fondi õppestipendiumi saab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ettepanekul EMTA magistriõppe esimese aasta üliõpilane Kristin Pintson.

Stipendiumid antakse üle teisipäeval, Gustav Ernesaksa 115. sünniaastapäeval, Estonia kontserdisaalis toimuval meeskooride galakontserdil. Kontsert algab kell 19. Lavale astuvad Meeskoor Sakala, Saaremaa meeskoor SÜM, Inseneride Meeskoor, Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor, Rahvusooper Estonia noormeestekoor ning Eesti Rahvusmeeskoor. Kontserdist teeb ülekande ka Klassikaraadio.