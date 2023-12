Aasta muusik 2023 on Pärt Uusberg

Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga.

Pärt Uusbergi laulud räägivad helladest hetkedest, eluväärtustest, muusika imest ja unistustest, mis aitavad meid läbi aja. Uusbergi heliloomingust enamiku moodustavad koorilaulud. Tema teoste nimekirjas on ka suurvormid, filmimuusika ja instrumentaalpalad.

Pärt Uusberg oli XIII noorte laulupeo "Püha on maa" kunstiline juht. Tema Hando Runneli luuletusel "Valgust!" põhinev südamlik sõnum puudutas kogu Eestit. Pandeemiajärgne noorte laulupidu jääb unustamatuks elamuseks nii osalejatele kui ka publikule ning läbi raadio- ja teleülekannete jõudis see sadade tuhandete inimesteni. Uusberg on laulupeotraditsioonist osa saanud lapsepõlvest saati, tema loomingut on laulupidudel esitatud aastast 2011 ning tema debüüt laulupeo dirigendina jääb aastasse 2019.

Pärt Uusberg õppis Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis koorijuhtimist Heli Jürgensoni käe all ning heliloomingut Alo Põldmäe ja Galina Grigorjeva juures. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuseõppe lõpetas ta Tõnu Kõrvitsa kompositsiooniklassis ning magistriõppe Toivo Tulevi, Tõnu Kõrvitsa ja Tõnu Kaljuste juhendamisel. Oma venna Uku Uusbergi diplomilavastuse tarvis kutsus Pärt Uusberg kokku kammerkoori Head Ööd, Vend.

Aasta muusiku auhind antakse Pärt Uusbergile üle 12. jaanuaril kell 19 Eesti Raadio esimeses stuudios toimuval kontserdil, kus musitseerivad Pärt Uusberg, kammerkoor Head Ööd, Vend ja Johan Randvere. Sündmust vahendavad otseülekandes Klassikaraadio, Vikerraadio ja ERR-i kultuuriportaal. Raadio 4 eetris on kontsert 16. jaanuaril.

Eesti Rahvusringhääling annab aasta muusiku tiitlit välja aastast 1982. Esimeseks tiitlikandjaks sai pianist Kalle Randalu, mullu pälvis aasta muusiku tiitli tšellist Marcel Johannes Kits.