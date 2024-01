Vaata uuesti: aasta muusiku pidulik stuudiokontsert Pärt Uusbergi muusikaga

Pärt Uusbergi heliloomingusse kuuluvad koorilaulud, suurvormid, filmimuusika ja instrumentaalpalad. Tal on silmapaistev side laulupidude traditsioonidega – Pärt Uusbergi loomingut on laulupidudel esitatud 2011. aastast, oma laulupeodirigendi debüüdi tegi ta 2019. aastal ja 2023. aastal oli Uusberg XIII noorte laulupeo "Püha on maa" kunstiline juht.

Kontserdil musitseerisid koos laureaadiga kammerkoor Head Ööd, Vend ja Johan Randvere. Kontserdil kõlasid Pärt Uusbergi koorilaulud ja klaverinovellid, mis loovad märgilise kulgemistee helilooja kahekümnest loomeaastast.