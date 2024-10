Sulev Keedus: Eestis teatakse Galina Grigorjeva muusikat üllatavalt vähe

Kinodesse jõudis Sulev Keeduse portreefilm "Galina", kus ta avab vaatajatele lähemalt Ukraina päritolu, aga aastaid Eestis elanud helilooja Galina Grigorjeva mõttemaailma. Režissöör kinnitas, et leppisid Grigorjevaga kohe alguses kokku, et poliitikast ja eraelust nad filmis ei räägi.

Sulev Keedus selgitas, et töö filmiga "Galina" algas neli ja pool aastat tagasi, aga siis tuli vahele palju erinevaid asju. "Nende hulgas ka Vene-Ukraina sõda, mis oli Galinale kindlasti tugev tagasilöök," ütles ta ja lisas, et põhjus, miks Galina Grigorjevast filmi teha, peitub tema muusikas. "Nii lihtne kui see ka pole, sest Eestis teatakse tema muusikat üllatavalt vähe, mujal maailmas teatakse rohkem, aga mul oli õnn sattuda mõnele tema muusikaga kontserdile ja siis tekkis huvi."

Keedus selgitas, et neil olid Galina Grigorjevaga kokkulepped, millest nad proovivad filmi teha. "Nendest kokkulepetest nad pidasid kinni ning tänu sellele oli ka lihtsam, kuna kui neid kokkuleppeid poleks olnud, siis oleks olnud oht, et kõik laguneb laiali," sõnas ta ja tõi välja, et kokkulepe oli selles osas, et filmis ei puuduta nad poliitikat, pereelu ega trügi ka koju. "Me jäime kunstivaldkonda."

Vene-Ukraina sõda muutis filmi ka selles osas, et neil oli kavas minna Ukrainasse filmima. "Tema sünnikodu on Ukrainas ja ta on õppinud Odessa konservatiooriumis, Galina ei olnud ka seal ise ammu käinud, aga sõja tõttu tuli meie võtetesse pooleaastane paus, sest Galina ei tahtnud kellegagi suhelda ning eelistas üksindust," tõdes ta.

Filmi lõppversiooniga Galina Grigorjeva päris nõus ei ole. "Aga see on arusaadav, sest tegemist on ikkagi suure isiksusega, kellel on oma kindel nägemus sellest, milline võiks olla ideaalne portreefilm ja kindlasti Galinal olid omad soovid, mida mina ei suutnud täita ja minul oli oma ettekujutus, aga ma arvan, et see film on valmis ja me mõlemad lepime selle olukorraga."

"Mul on tunne küll, et see film äratab huvi vaatajas ka Galina muusika vastu ja ehk tänu sellele teatakse Galinat ka Eestis natukene rohkem kui siiani," nentis ta.