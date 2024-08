Galerii: Nigulistes plaadistatakse Arvo Pärdi loomingut

Tõnu Kaljuste on plaadimaterjaliks valinud Pärdi loomingust teosed, mis sobivad esitamiseks barokkpillidel: "Silouan's Song", "Stabat Mater", "Trisagion", "Berliini missa" ja "Festina lente".

Salvestuse helirežissöör on Preben Iwan, kes on Concerto Copenhageni pikaajaline salvestuspartner ning teinud koostööd paljude teiste tunnustatud muusikakollektiividega, sh New Yorgi Filharmoonikutega. Ka Eesti Filharmoonia Kammerkooril on temaga koos valminud aastate eest Galina Grigorjeva autoriplaat.

Arvo Pärdi muusikaga on Preben Iwan kokku puutunud ka varem ja tema kauaaegseks sooviks on olnud kogeda, kuidas Pärdi muusika kõlab barokkansambli esituses ja tõlgenduses. Seetõttu peab ta praegust salvestus oma ammuse soovi täitumiseks. "Fantastiline on koos töötada Tõnu Kaljustega, kellel tohutu kogemus Arvo Pärdi loominguga, seetõttu sujub ka salvestus suurepäraselt," sõnas Iwan.

"Unikaalseks teeb kogu protsessi see, et salvestame Niguliste kirikus. Olen siin olnud ka varem, aga pärast kiriku renoveerimist ja suurte pinkide välja võtmist on selle akustika muutunud veelgi rikkalikumaks ja siin on soe ning kirgas õhkkond," lisab ta.

Samas leiab ta, et käimasolev plaadistus on väljakutse. "Kuulajani peab viima tunde tohutusuurest kõlaruumist, kus inimene on kaugel distantsil orkestrist ja koorist. Samas peab aga täpselt aru saama muusikast ja kuulma kõiki detaile ja nüansse," seltgitas Iwan.

Concerto Copenhagenil on pikaajaline koostöö Preben Iwaniga, kes on nende paljude albumite salvestusprodutsent ja helirežissöör ning vastutab raadioülekannete ja videosalvestuste eest. Orkestri direktori Nikolaj de Fine Lichti sõnul on Preben Iwanil väga hea arusaam mitte ainult Concerto Copenhageni instrumentidest ja helimaailmast, vaid ka orkestri ainulaadsest tööstiilist.

"Tal on suurepärane võime esile tuua muusika olemus ja luua salvestuskunsti kõrgeima kvaliteediga. See võimaldab ajatuid teoseid publikuni tuua võimalikult ehedalt," kiitis Nikolaj de Fine Licht.

Plaadi annab välja Concerto Copenhageni kauaaegne partner Berlin Classics, kellega Eesti Filharmoonia Kammerkoor teeb koostööd esimest korda. Albumit on oodata 2025. aasta kevad-suvel.