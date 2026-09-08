Režissöör Steiv Silm: Kirdi loos on kõige tugevam perekonna ja sõpruse lugu

Režissöör Steiv Silma sõnul on dokumentaalfilmi "Magnus Kirt: Tagasitulek" keskmes lootus, aga ka perekonna ja sõpruse lugu. Esialgu Tokyo olümpiale jõudmisest ja seal kuldmedali võitmisest rääkima pidanud film kujunes aastate jooksul teistsuguseks looks.

Filmi idee sündis Silmal koroonapandeemia ajal. Ta hakkas mõtlema Eesti spordilugudele, mida ei ole seni põhjalikumalt räägitud. Kirdi lugu tundus talle sobivat, sest sportlase saavutuste kõrval oli selles ka teisi kihte.

Esialgu oli filmi keskne eesmärk Kirdi tagasitulek pärast rasket õlavigastust. Filmi plaani kuulus Tokyo olümpiamängudele jõudmine ja seal kuldmedali võitmine. "Meil olid isegi akrediteeringud ja lennupiletid olemas," ütles ta "Vikerhommikus".

Filmi tegemise käigus muutus aga nii Kirdi elu kui ka loo fookus. "Kõige raskem oli ikkagi see periood, kui ta proovis sinna Tokyosse jõuda ja tegi selle nimel väga-väga palju tööd ja siis lõpuks ei jõudnud," rääkis Silm.

Režissööri sõnul on filmi üks tugevamaid osi Kirdi perekonna lugu ning tema pikaajaline sõprus Marek Visteriga, kellest sai hiljem Kirdi treener ja mänedžer.

"Ta võib tundub liiga ideaalne, aga tegelikult Magnus ei ole kõige lihtsam inimene," ütles Silm. "Ta on hästi viisakas, ta on ilus, ta on töökas, aga kui olukord läheb pingeliseks, siis ta võib ka ärrituda."

Samas eristas Silm Kirdi tavapärast inimlikku käitumist tema sportlasetööst. "Ta on selles mõttes täiesti tavaline inimene, aga tema treenimine ja järjepidevus ei ole üldse tavaline," ütles ta.

Filmi tegemisel soovitati Silmal ja tema meeskonnal mitte hakata Kirdi ümber kunstlikult konflikti looma. Režissöör Peeter Urbla soovitas käsitleda Kirt kui ikooni ning otsida konflikti asemel muutusi ja arengut.

Samas rõhutas Silm, et see ei tähenda, et filmis poleks konflikti. Konflikt tuli tema sõnul sellest, kuidas Kirt püüdis oma eesmärkideni jõuda ja kuidas tema elu selle protsessi jooksul muutus.

Filmi tegemise ajal oli ka hetki, mil Silm kartis, et lugu ei kanna lõpuni välja. Kirt ei öelnud aga kordagi, et filmimine tuleb lõpetada. "Oli hetki, kus ma mõtlesin, et nüüd kukub see film kokku," ütles Silm.

Kirt oli näinud ka filmi tööversiooni. "Iga kord, kui ma endas nagu hakkan kahtlema, siis ma pean seda filmi uuesti vaatama," kommenteeris sportlane nähtut. Silma hinnangul näitab see, et filmis on olemas ka motivatsioon, mida Kirt ise saab kasutada.

"Magnus Kirt: Tagasitulek" jõuab kinodesse 2. oktoobril. Režissööri eesmärk on viia film ka Eestist välja.