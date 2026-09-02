Oktoobris jõuab kinodesse dokumentaalfilm odaviskaja Magnus Kirdist

"Ma pean seda filmi vaatama iga kord, kui endas kahtlema hakkan," sõnas filmi peategelane Magnus Kirt režissöör Steiv Silmale pärast filmi tööversiooni nägemist suurel ekraanil.

Film räägib odaviskaja Magnus Kirdist, kes viskas oda kaugemale kui ükski eestlane enne teda. 2019. aastal oli ta maailma edetabeli esinumber. Hooaja keskel viis ta Eesti rekordi esmakordselt üle 90 meetri, 90.61. Hooaja lõpus võitis ta viimase katsega Teemantliiga üldvõidu.

Aasta varem Euroopa esivõistlustelt pronksi võitnud mees läks Dohasse maailmameistrivõistlustele suurfavoriidina kulla järele. Ent eelviimasel katsel tuli viske ajal õlg liigesest välja. Miljonite televaatajate silme all. Viimasele katsele, mis oli aastaid olnud tema tugevaim relv, ta enam minna ei saanud.

Filmis ütleb Magnus, et see kaela saadud hõbemedal oli talle nagu mõttetu plekitükk. Järgnes pikk ja pöördeid täis tagasituleku teekond.

"Ma olin alguses filmi tegemise suhtes väga skeptiline, et mis sellest välja tuleb," tunnistas Kirt. "Põhjuseks see, et võttetiim alustas filmimist pärast minu medaleid. Tagantjärele vaadates olen aga väga rahul, et selline film sai tehtud. Nähes vahepealset töövarianti, siis seal olid nii tõusud kui mõõnad kõik väga heas tasakaalus."

Filmimine algas 2020. aasta suvel ja kuue aastaga jõudis päris palju muutuda. "Ei ole mõtet salata, et teekond filmi valmimiseni oli täpselt sama künklik kui Magnuse enda tagasitulek. Aga lõpuks oleme mõlemad kohal. Vähemalt mingis vahejaamas, pärast kõiki neid pikki aastaid. Ja selle üle olen väga õnnelik. Olen veendunud, et suurel ekraanil ei jäta see film kedagi külmaks," ütles režissöör Silm.

Peategelane ootab kinolevi suure põnevusega. Üks tema soove filmi juures oli, et seda näeksid noored. Eriti need, kes ise tippu rühivad. "Filmist tuleb suurepäraselt välja nii spordi ilu kui ka valu," ütles Kirt. "Just see valu pool, treeningud ja lõputu töötegemine on see, mida tavavaataja reeglina ei näe. Ja millega ta seetõttu ei oska ka samastuda. Siin on see olemas."

Silm rõhutab, et ehkki pealtnäha on tegemist spordifilmiga, on tegelik mõõde oluliselt laiem. Isa liiga varajane lahkumine ja dramaatiline vigastus Dohas on vaid mõned neist väga keerulistest olukordadest, millega Magnus silmitsi seisab.

Filmis räägivad Magnusest ka odaviske maailma tipud. Tokyo ja India ajaloo esimene kergejõustiku olümpiavõitja Neeraj Chopra, Rio olümpiavõitja Thomas Röhler ja Rootsi rekordimees Kim Amb.