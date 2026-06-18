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Richard-Erik Järvi: "Lelulugu 5" on film, mida see frantsiis vajas

Film
Foto: Capital Pictures / Scanpix
Film

Jupiteri peatoimetaja Richard-Erik Järvi ütles "R2 Hommikus", et värskelt Eesti kinodesse jõudnud "Lelulugu 5" pakkus kõike seda, mida oleme harjunud Pixari animatsioonidelt ootama.

Järvi sõnul on "Lelulugu" üks neist frantsiisidest, mida väga seletama ei pea. "See algas 1995. aastal ning pärast kolmandat filmi oli see hetk, kus mõeldi, kas on vaja seda juurde tegema, neljas osa paljudele ei meeldinud, mulle väga meeldis, aga kui hakkas viies tulema, siis tekkis tunne, et hakkab nüüd allakäik peale," selgitas ta ja lisas, et värskes filmis on uus laps, kelle käes mänguasjad on. "Mängu tuleb ka tehnika ekraanide ja tahvelarvutite näol."

"Uue filmi antagonist ongi tahvelarvuti, mis kingitakse Bonny'le, loomulikult võtab see kõik tema aja ära ning muudab teha suhtlemist ja suhtumist," mainis ta ja lisas, et enne vaatamist tekkis tal küsimus, et seda teemat on nii palju juba tehtud. "Aga mul oli väga hea meel seda filmi vaadata, Pixar on see firmamärk, mille puhul tead, et lapsed ja täiskasvanud saavad sealt midagi, need on harivad, nostalgilised ja tabavad mitte lapsikut, aga lapselikku maagiat, mida ka see film väga hästi pakkus."

"Ma julgen küll öelda, et "Lelulugu 5" on küll film, mida sellel frantsiisil oli vaja," tõdes ta ja rõhutas, et seda vastandust filmis ei tehta, et mänguasjad on halvad ning tahvelarvuti on halb. "Seda on filmis väga hästi ära kasutatud, et tehnika on mingites olukordades oluline ning ta on suhtlusvahend, aga seda kõike tuleb teha mõõdukalt."

Tema arvates sobib "Lelulugu 5" ka neile, kes varasemaid filme näinud. "Sa justkui tead neid karaktereid ka läbi sotsiaalmeedia või treilerite, ka näitlejad, kes hääle annavad, on nii legendaarsed," sõnas ta ja lisas, et seda filmi tasub koos lastega vaatama minna. "Seal oli mitu olukorda, kus ainult täiskasvanud naersid, kaasa arvatud mina, kõik lapsed vaatasid, et miks sa naerad."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "R2 Hommik", intervjueerisid Helle Rudi ja Jüri Muttika

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