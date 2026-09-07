X!

"Hõbevalge" režissöör Martti Helde: lennartlik dramaturgia jõuab filmikeelde

Film
Foto: Priit Mürk/ERR
Film

Lennart Meri "Hõbevalgest" filmi vändanud Martti Helde sõnul inspireeris teda autori mänguline keelekasutus.

Martti Helde käe all jõuab järgmisel aastal vaatajate ette Lennart Meri teosel "Hõbevalgel" põhinev ekraniseering, mis režissööri sõnul vaatleb Läänemere-äärsete rahvaste komberuumi. Filmi moodustavad neli tegelast, kes viivad vaataja läbi nelja erineva Soome-Ugri loo.

"Kõikide tegelaste lood räägivad ühel või teisel viisil kogukonnast, Soome-Ugri inimese kinnisest iseloomust, veidi ka võõra vastuvõtmisest. Nii et see konflikt on tegelaste ja kogukondade vahel. Kõik neli lugu vaatlevad kogukonna vastuvõtlikkust või eemaletõukuvust," rääkis Helde "Vikerhommikus.

"Mulle tundub, et see on Soome-Ugri inimeses siiamaani alles, see on üks joon, millega ma väga tugevalt samastun, mida meil ühiskonnas siiamaani väga palju on, see on väga esil."

Filmi kõige vanem lugu ulatab milleeniumi taha. "Kõige vanem lugu on "Volga veeteed" ja seal me vaatleme aastat 921. See on otseselt pärit "Hõbevalgest": "Laevakuninga müsteeriumi" peatüki all on see lugu. Teiste rahvaste puhul liigume natukene vähem, aga kõige värskem lugu filmis on siiski sajanditagune."

Filmi stsenaariumi kirjutas režissöör Pilleriin Heldemiga kahasse. Helde ütles, et eelkõige inspireeris teda, kuidas on võimalik lennartlikku dramaturgiat kinolinale teisendada.

"Närisime, matsutasime, lutsutasime "Hõbevalget" kaanest kaaneni ja otsisime fragmente, tükke, terasid, mida oleks paslik ekraanile tuua, et lennartlik mängulisus ja kelmikus säiliks kuidagiviisi ka selles loos, mida me ekraanile toome. "Hõbevalget" üks-ühele ekraanile tuua on äärmiselt keeruline, võib öelda võimatu," selgitas ta.

"See dramaturgiline ülesehitus "Hõbevalgel" ja see, kuidas ta lugejat ühest kohast teise hüpitab, see on see laad, mida me ekraanile toome. Me ei too tegevustikku nii, nagu see on kirja pandud, vaid proovime lennartlikku lõhna tõlgendada."

Filmi tegemisse olid kaasatud ka ajaloolased ja teadlased Eestist ja välismaalt.

"Väga paljud tööd ja komberuumid, mida me filmis näitame, vähe sellest, et neid praktiseerijaid enam ei ole, on väga vähe neid, kes oskaksid anda infot, kuidas tegelikult ühed või teised töövõtted käisid. Seetõttu käis filmi kirjutamine arendusega üsna paralleelselt. Kui stseeni ette valmistasime, proovisime väga põhjalikult mõista, kuidas see üldse võis aset leida. Mõned tööd, mida me filmis näitame, neid ammu-ammu enam ei tehta, aga meie soov oli see näitlejatele võimalikult lähedale tuua, et nad mõistaksid ja saaksid aru, et kui nad stseeni mängivad, siis need töövõtted ja mõtteruum, oleks võimalikult autentsed," avas režissöör.

Samas on Helde andnud ruumi ka kunstilisele tõlgendusele. "Kunsti tõde on hoopis midagi muud. Mulle endale meeldib mõelda, et ma olen vaataja-külastaja teener ja ma teenin neid. Ma teen kõike nende huvides. Ma arvan, et teadlastele suunatud filmid oleks kaunis igavad, aga ilma nendeta ajaloolist filmi ka teha ei saa."

Mahukas algmaterjal Heldet ei heiduta. Tema sõnul aitavad suured materjalid ka enesearengule kõige rohkem kaasa.

"Suure materjali võlu on selles, et ta hakkab mingil hetkel ise veerema ja sa proovid selles materjalis kuidagi kaasa veereda. See on hästi huvitav protsess. Ma olen mõelnud palju suurte teemade peale, et miks need mind selliselt köidavad või miks ma võtan endale nii suuri ülesandeid," rääkis ta.

Helde sõnul jõuab film publikuni täpselt õigel ajal, sest mida kiiremaks muutub maailm, seda olulisem on, et me oma telge ei kaotaks.

 "Kui see telg kaob, siis tegelikult sünnib sellest väga palju segadust. Ma ise tundsin, et seda telge on vaja hoida, et järgmised põlvkonnad, kes "Hõbevalget" võib-olla raamatuna kätte ei võta, neil oleks vähemalt mingisugune materjal, millest kinni haarata," kirjeldas ta.

"Sellest kirjutamisest on küll 50 aastat möödas, aga väga paljud osad sellest materjalist mõjuvad äärmiselt aktuaalselt ja vajalikult sellises segases ajas, nagu me oleme praegu. See on sündinud häst isikliku tunnetuse põhjal, aga mulle tundub, et see, kuhu see materjal jõuab, on äärmiselt vajalik tänases päevas."

 Film võeti üles Soomes ja Lätis. Enamus filmist on filmitud pärast päikeseloojangut. "Me peaaegu ei kasutanudki tehisvalgust, ainult naturaalset päikesevalgust, õigemini hetke pärast päikese langemist. Nii et kõik on sellise maagilise tunni ajal filmitud ja ainult looduslikes paikades," kirjeldas ta.

Kes filmis näitlevad, pole veel avalikustatud. Küll aga avaldas Helde, et filmiga on seotud Eesti, Soome ja Rootsi tippnäitlejad. "Väga austusväärne nimekiri, mille me loodame septembris avaldada."

25. septembril avaneb lennusadamas "Hõbevalgele" pühendatud näitus. Film jõuab kinodesse järgmise aasta esimeses pooles.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Vikerhommik"

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:35

Eesti kunstnikud Maasalu, Sova ja Nüganen osalevad Berliini kunstinädalal

17:06

Marek Tamm koostas mahuka kogumiku "Keskaja Liivimaa allikad"

17:00

Galerii: August Kilmi ja Ly-Ann Kõllo näitus uurib kväärinimese kohta peres

15:53

Galerii: Tallinna lauluväljakul esines Armin van Buuren

15:51

Uus "Ämblikmees" ületas Eestis 100 000 kinokülastuse piiri

15:30

"Hõbevalge" režissöör Martti Helde: lennartlik dramaturgia jõuab filmikeelde

14:22

Suri arhitekt ja muinsuskaitsja Fredi Tomps

14:04

Portreefilmide konkurss ootab projekte uuteks dokumentaalideks

13:44

Pildid: Paksus Margareetas avati näitus "Võidetud sõda, kaotatud kodumaa"

13:36

Kultuuriportaal soovitab: Natalia Mirzojani hinnatud animatsioon "Lumi saadab meid" Jupiteris

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

06.09

Jim Ashilevi: depressiooni põdeva inimese pilgu läbi paistab igasugune kergus täiesti võimatu

14:22

Suri arhitekt ja muinsuskaitsja Fredi Tomps

06.09

Pärnu rannahoone laienduse arhitekt: teeme Pärnule olulist maamärki

15:30

"Hõbevalge" režissöör Martti Helde: lennartlik dramaturgia jõuab filmikeelde

06.09

Arvustus. Miks tahavad tüdrukud oma saart?

05.09

Galerii: kinos Kosmos esilinastus noortefilm "Morten"

10:19

Kümnenda Kirjandustänava festivali avavad saja-aastased Andres ja Pearu

06.09

Marta Stratskas avas Tallinna Jaani kiriku galeriis isikunäituse "Rändajad"

04.09

Endla teatriga liituvad näitlejad Martin Mill, Mauri Liiv ja Triin Heidov

10:16

Draama festival käivitatakse Tartus suuremahulise mehaanilise installatsiooniga

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo