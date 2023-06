Pärt Uusberg: laulupeo kunstilise juhi kogemus on peaaegu unenäoline

"Kahtlemata on minu jaoks tegemist väga teistsuguse laulupeoga," tunnistas laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg Klassikaraadio saates "Delta". Kunstilise juhi kogemus on väga teistmoodi kui lihtsalt laulupeol dirigeerida või muudmoodi osaleda: peoga seotud pisidetailid ja otsused – kõigega peab olema kursis. "Tulevikku ette ei tea, kuid võib-olla see ongi minu esimene ja viimane laulupeo kunstilise juhi etteaste," mõtiskles Uusberg. "Mõneti on mul tunne, et oleksin justkui juhtinud üldlaulupidu, sest peo ettevalmistusteekond on olnud nii pikk."

Laulupeo sõnumi sünd jääb mitme aasta taha õhtusse, kui Uusberg Võrumaal Ööbikuorus kõndides leidis end mõttelt, et meie maa pole mitte üksnes ilus vaid ka püha. Peo kasvamisteel on sõna "püha" tema jaoks samaks jäänud.

"Ma arvan, et selles sõnas endas ongi midagi muutumatut," rääkis Pärt Uusberg. "Maailmas ei ole palju sõnu, mida on võimalik näha substantsena, inimeseülesena". Uusbergi arvates muutub inimene ise oma emotsioonide ja eluvirvenduste pealiskihi kaudu.

Aga maa? "Maailm on kolme aasta jooksul küll muutunud, aga samas – kas ikka on?" mõtiskles Uusberg. Pandeemiad, sõjad ja kannatused on alati maailmas olemas olnud ja selle toel julgeb ta väita, et maailm ka ei ole muutunud – ehk siis ühteaeg on muutunud, samas mitte. "Kuigi, jah, veebruaris 2020, kui ma selle laulupeo ideekavandi kirjutasin, oli aeg Eestis hoopis teistsugune".

Oma laulupeoga tekkivaid sisemisi tundeid Uusberg laulupeoproovide eel veel jõuab märgata, sest on suhteliselt rahulik. Ta meenutas seika juubelilaulupeolt "Minu arm", kui laulupeo tollasel kunstilisel juhil Peeter Perensil oli nii kiire, et laulupeol laulu dirigeerimine oli viimane asi, millele ta mõelda jõudis. "Praegu on mul samasugune tunne – olen iga väiksemagi otsuse juures ja pidu jõuab kuidagi väga ruttu kätte, see on kummaline tunne". Reedel, laupäeval ja pühapäeval arvab Uusberg karusselli olevat juba täistuuridel ja siis ehk tõesti ei jõua enam mõelda, mida ta tunneb. "Eks siis esmaspäeval mõtlen – mis see kõik oli," lausus ta.

Tänavusel laulupeol esineb 778 kollektiivi 23 139 koorilaulja-orkestrandiga. Laulupeokontserdi avaühendkooris laulab pea 12 000 lauljat ning noorim laulupeol osaleja on viieaastane. Laulupeokontserdil kõlab 44 teost.

Otseülekanne XII noorte laulupeolt "Püha on maa" algab Klassikaraadios ja Vikerraadios pühapäeval, 2. juulil kell 14. Kohapealt vahendavad Tarmo Tiisler, Lisete Velt, Madis Hindre ja Marge-Ly Rookäär.