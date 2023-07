Pärt Uusberg: laulmine on nähtusena väga isiklik tegevus

Laulupidude traditsioon on Uusbergi sõnul talle kaasa antud emapiimaga. "Ema Urve on ka koorijuht ja olen veetnud lapsest peale oma elu valdavalt kooriproovides. Selles mõttes olen ma traditsiooniga kokku kasvanud," märkis ta.

See on üks väga ilus ja sügav traditsioon, isegi mõneti üle Eesti mõõtkava. See on väga inimlik ja selline isegi eksistentsiaalne traditsioon, sest laulmine nähtusena on väga isiklik tegevus. Ja kui tuhanded inimesed seda koos teevad, on see selline väga isiklik ja ilus päev," rääkis Uusberg.